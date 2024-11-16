حل «ربيع» الاحتجاجات بعد «ثورة» الصيف في بنغلاديش حيث جلب سقوط نظام الشيخة حسينة الاستبدادي رياح الحرية إلى شوارع دكا التي تشهد تظاهرات يومية متعددة المطالب.



في مطلع نوفمبر، تجمعت الحشود وسط العاصمة حيث تركزت ثلاث تظاهرات ضمن مساحة ناهزت نصف كيلومتر مربع علاوة على ثلاثة محتجين منفردين على الأقل.



أضرب محبوب الحق شيبون (47 عاما) عن الطعام منذ أربعة أيام مطالبا بإقالة الرئيس محمد شهاب الدين، المعروف باسم «تشوبو» والمقرب من رئيسة الوزراء المخلوعة.



وقال «أنا أتظاهر من أجل المصلحة الوطنية، ولن أتحرك حتى تتم إقالة شهاب الدين تشوبو من منصبه».



ووسط ضجيج مكبرات الصوت، يطالب موظفو المصالح العقارية الحكومة بدفع رواتبهم، ويندد آخرون بأعمال التخريب التي استهدفت أحد المساجد.



وعلى مسافة قريبة، أدان أحد المتصوفين «التمييز» ضد أتباع تياره الإسلامي.



حكمت الشيخة حسينة (77 عاما) بقبضة من حديد بنغلاديش (1996-2001 ثم 2009-2024)، واتهمت بإعدام أو اختطاف أو سجن مئات المعارضين السياسيين.



وقوبل بالارتياح فرارها في الخامس من أغسطس، بعد أسابيع من قمع التظاهرات، وتولي محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام رئاسة الحكومة.



وفي الثامن من نوفمبر الجاري، خرج مئات الآلاف من معارضي الشيخة حسينة إلى شوارع دكا للاحتفال بسقوطها.



ووسط الهتافات واللافتات، أعرب أمين الإسلام أمين (50 عاما) عن سعادته باستعادة حريته المسلوبة.



وقال هذا الناشط في الحزب الوطني «في السابق، لم يكن بوسعنا تنظيم اجتماع دون تدخل الشرطة»، موضحا «لقد جاءوا لاعتقالي في منزلي وقاموا باستجواب والدي البالغ 76 عاما وابني البالغ 9 أعوام».



وعلى الرغم من مساندة الجيش، واجهت الشرطة صعوبة في السيطرة على تدفق المشاركين في التظاهرات التي حصلت على ترخيص مسبق.



وأقر ضابط في الشرطة بأن «البعض يمتثلون للقواعد لكن البعض الآخر لا يحترمونها».



وأضاف «نحن نشجع الناس على التعبير عن أنفسهم ولكننا نريد أيضا منعهم من تعطيل حياة السكان».



وأوضح خوندوكار حسين، وهو مسؤول كبير في الشرطة «وسطيا، تخرج مسيرتان أو ثلاث بشكل يومي، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية كبيرة في المدينة».



وانعكست هذه التظاهرات ايجابا على أصحاب المحال التجارية، وقال أروب ساركار «نحن عادة نبيع الأعلام فقط في العيد الوطني، أما الآن فقد ارتفع الطلب بشكل حاد».



وتدخلت الشرطة لمنع حشد من الاستيلاء على الأكاديمية الوطنية للفنون الجميلة أو إسلاميين أرادوا مهاجمة مقر صحيفتين.



وأشار أبو أحمد فيضول الكبير، وهو مسؤول في منظمة حقوقية محلية، إلى أن «حرية التعبير أو التظاهر هي حقوق أساسية، ولكن يجب ألا تتعدى على حقوق الآخرين».



وحتى الآن، عبرت الحكومة المؤقتة عن تسامحها مع المتظاهرين لكنها قامت بحظر حزب رئيسة الوزراء السابقة رسميا من المشاركة في جميع التجمعات.



كما تم توقيف العشرات من أنصاره للاشتباه في انخراطهم بالقمع الذي مارسه النظام السابق.