مع اقتراب فصل الشتاء، طرح مصممون عرب، اقتراحا لبناء مساكن مصنوعة من الفطر للمساعدة في تخفيف البرد على سكان قطاع غزة المقيمين في خيم، وذلك ضمن عدد من الحلول المستدامة خلال معرض في دبي.



وترى ديما السروري العضو في مبادرة «ريروت»، أن الهياكل الخفيفة الوزن والدافئة والمتعددة الاستخدامات التي تعتمد على الفطر تشكل بديلا جذابا للمخيمات التي تؤوي حاليا آلاف النازحين من غزة.



وقالت خلال أسبوع التصميم في دبي الذي ضم مجموعة من الابتكارات الصديقة للبيئة: «في الوقت الحالي، هناك مشكلة ضخمة مع المآوي التي يحصلون عليها من المنظمات غير الحكومية».



وأضافت «عندما يأتي الشتاء، عندما تمطر، عندما يكون الجو باردا جدا، فإنها لا تفي بالغرض».



ويمكن زراعة الغزل الفطري، وهو الجزء الشبيه بالجذور من الفطريات، بمزجه مع مادة عضوية لتناسب قوالب مختلفة الأشكال، ما ينتج مادة بناء قوية يمكن زراعتها في أي مكان.



ولفتت السروري، الفلسطينية الخبيرة في التخطيط الحضري فلسطينية، وقد وقفت إلى جانب نموذج أولي لمأوى من الفطر، عبارة عن هيكل واسع مغلق به نوافذ وسقف مائل، إلى أن الغزل الفطري «مادة صحية لأنها طبيعية بالكامل».



وتشرح «إنها مادة عازلة للحرارة وللصوت، وبالتالي، يمكن أن توفر الحل لظروف الطقس القاسية لحمايتهم من البرد القارس وتؤمن بعض الخصوصية».