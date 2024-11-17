

أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم استرداد نقدي حتى 15% على مشتريات التذاكر من شركات طيران مختارة، وذلك عند استخدام بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة للاستفادة من العرض.



يأتي ذلك في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه على مدار العام عبر باقة متنوعة من المزايا والعروض الحصرية التي يتم تصميمها لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وأوضح «الوطني» أنه يمكن لعملائه من حاملي البطاقات المؤهلة استرداد 15% من قيمة تذاكرهم عند حجزها خلال الفترة من 15 نوفمبر 2024 حتى 31 يناير 2025 عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الخاص بأي من شركات الطيران المشاركة في الحملة، وإلى أي وجهة حول العالم، فيما يتيح العرض لعملاء البنك فترة سفر مرنة للاستفادة من ميزاته.



وبين أن قائمة شركات الطيران المشاركة تتضمن كلا من: الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية التركية، وطيران الإمارات، وشركة الاتحاد للطيران، في حين تتضمن البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع المؤهلة للاستفادة من هذا العرض المميز كلا من:



٭ بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.



٭ بطاقة Visa Infinite الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية.



٭ بطاقة Visa Signature الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية.



٭ بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية.



٭ بطاقة Visa Infinite الوطني- مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية.



٭ بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية.



٭ بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية.



٭ بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع.



٭ بطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع.



٭ بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس.



٭ بطاقة Visa Infinite Privilege الوطني الائتمانية.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: نسعى دائما في بنك الكويت الوطني إلى تقديم أفضل العروض لعملائنا وإثراء تجربتهم المصرفية معنا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات مشهود لها بالكفاءة في قطاعات مختلفة.



وأشار البلام إلى أن البنك، ومن خلال العرض الجديد، يتعاون مع 4 شركات طيران عالمية لمكافأة حاملي بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة وتخفيف أعباء السفر عليهم عبر استرداد 15% من قيمة تذاكرهم عند حجزها خلال فترة العرض التي تبدأ منتصف نوفمبر المقبل وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.



يذكر أن بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام.



ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة وواسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياة العملاء، إذ بإمكانهم الاختيار من بين بطاقات الوطني الائتمانية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم المختلفة، والتي تمنحهم العديد من المزايا والمكافآت.