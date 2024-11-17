

أعلن بيت التمويل الكويتي عن شراكة إستراتيجية مع وكالة (موديزMoody’s Analytics) العالمية الرائدة في مجال البحوث والدراسات المالية والتدريب لإطلاق برنامج تدريبي بعنوان «Wealth Management Practitioner» خاص بموظفي إدارة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات وموظفي شركة «بيتك - كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك».



وشمل البرنامج التدريبي 20 موظفا، ويستمر من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025، ويتضمن موضوعات مختلفة أبرزها: دراسة التخطيط المالي والاستشارات المالية للعملاء، بالإضافة إلى إستراتيجيات الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، كما يتم تسليط الضوء أيضا على تخصيص الأصول والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإستراتيجية الأعمال.



وقال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك»، زياد العمر: نفخر بهذه الشراكة التي نهدف من خلالها إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية لكوادرنا البشرية وتمكينهم على المستويين الإقليمي والعالمي، وإثراء خبراتهم في مجال إدارة الثروات وتعزيز مكانة «بيتك» العالمية بتقديم خدمات استشارية مالية رفيعة المستوى.



وأوضح أن البرنامج صمم ليتماشى مع المعايير الدولية بالتدريب والتأهيل، حيث سيوفر لموظفي قطاع الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات المعرفة المتقدمة ومهارات العمل اللازمة التي تمكنهم من تقديم أفضل معايير الخدمة وتعزيز تجربة العملاء على جميع المستويات.



وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي تماشيا مع إستراتيجية «بيتك» التي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري ودعم الموظفين وتأهيلهم وتطويرهم كونهم أحد أهم عوامل النجاح والتطور، وذلك عبر برامج تدريب بالتعاون مع جامعات ومؤسسات ومراكز تعليمية عالمية مرموقة بهدف خلق بيئة عمل إيجابية قادرة على التعامل مع كل المتغيرات ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم للحفاظ على ريادة «بيتك» على جميع المستويات.



وشدد العمر على أن رزنامة قطاع الموارد البشرية في «بيتك» حافلة بالبرامج التدريبية في كل عام، والجهود مستمرة لتعزيز خبرات الموظفين وثقافتهم المهنية وتخطيط مساراتهم، وذلك للمساهمة في توفير كل عوامل استمرار النجاح والتطور وزيادة الانتاجية في العمل.



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات وتميز الأعمال الكسندر ليدل، ان هذه الشراكات في البرامج التدريبية مهمة بشكل كبير لتطوير مهارات وكفاءات موظفي الإدارة وتزويدهم بخبرات عملية، مما ينعكس بشكل مباشر على تقديم خدمات متميزة لعملاء الخدمات المالية الخاصة بجودة عالية وضمن أعلى المعايير، مبينا أن شريحة الخدمات المالية الخاصة تمثل مفهوما فريدا من نوعه، ويقدم «بيتك» لهذه الشريحة الدعم الكامل على ضوء المقومات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها مجموعة «بيتك» وجهودها بفتح آفاق جديدة وواسعة من الفرص الاستثمارية التي تحقق تطلعات العملاء الاستثمارية.



وأشار ليدل إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للخدمات التي تقدمها إدارة الثروات هو فهم التطلعات المالية الحالية والمستقبلية للعملاء من خلال التعاون معهم وتصميم خطط مخصصة لهم، وتوفير حلول تتماشى مع أهدافهم الخاصة. ومن خلال البرنامج التدريبي الذي توفره «Moody’s»، سيتمكن مديرو العلاقات من تكوين الخبرة اللازمة لبناء نقاشات هادفة مع العملاء وتقديم التوجيهات القيمة لهم.