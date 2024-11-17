تعقدت الأزمة الإنسانية في شمال غزة وسط مواصلة جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على أنحاء القطاع كافة، ولاسيما في مناطق الشمال والوسط، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من عام.



وقالت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لويز ووتريدج إن شهر أكتوبر الماضي كان من أسوأ مراحل الحرب في شمال غزة إذ لم يسمح الجيش الاسرائيلي بدخول أي طعام طوال شهر كامل إلى القطاع.



وأكدت مسؤولة الطوارئ في «أونرو» أن المستشفيات الثلاثة في شمال غزة دمرت بالكامل، ولم يتبق سوى طبيب جراح واحد هناك.



من جهته، كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن جرائم إعدامات ميدانية وتجويع وتهجير قسري ينفذها جيش الاحتلال في شمالي غزة.



وقال المرصد في بيان أمس: وثقنا عشرات جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية الجديدة التي نفذتها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، ويشمل ذلك فظائع شائنة، مثل: قتل المدنيين وترويعهم وطردهم من منازلهم بالقوة وتهجيرهم. وشملت الجرائم الإسرائيلية قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقتلهم جماعيا وقتل النازحين في مراكز الإيواء واستهداف التجمعات والمركبات دون أي مبرر.



وأشـــار إلى ان آلاف الفلسطينيين المحاصرين في شمالي القطاع يعانون من الجوع والخوف ومن يصب منهم يتعذر غالبا نقله للعلاج ليتوفى عدد كبير منهم ببطء بسبب عدم توافر الرعاية الطبية المنقذة للحياة.



وتابع: وثقنا وجود عشرات الشهداء ممن قتلوا تحت الأنقاض بعد قصف منازلهم ولم تتوافر طواقم طبية أو دفاع مدني لإنقاذهم في ظل منع الاحتلال الفرق الإنسانية في شمال غزة من العمل منذ 25 يوما.



واعتبر المرصد ان تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ قرارات حاسمة تجاه مجازر إسرائيل في قطاع غزة وخاصة في شماله يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل ضوءا أخضر للاحتلال للمضي قدما في تصعيد جريمة الإبادة الجماعية.



وفي هذه الاثناء، أعلنت بلدية خان يونس، جنوبي قطاع غزة، توقف خدماتها الأساسية في قطاعات المياه والصرف الصحي، وذلك إثر انقطاع إمدادات الوقوف اللازم لتشغيل المرافق منذ نحو أسبوع.



وأوضحت البلدية في بيان أمس أن توقف إمدادات الوقود جاء في ظل «العراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على إدخال الوقود أمام الجهات والمؤسسات الأممية».



ولفتت إلى أن توقف ضخ المياه وتشغيل الآبار «يعني قطع الخدمة عن مليون و200 ألف نازح في خان يونس»، محذرة من «غرق أحياء بأكملها وخيام النازحين في مواصي خان يونس، وزيادة في انتشار الأمراض والأوبئة».



ميدانيا، قتل خمسة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الطائرات الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن «ثلاثة شبان استشهدوا وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق رفح»، لافتة إلى «استشهاد اثنين آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة خربة العدس».



جاء ذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة لمنازل ومبان في مخيمي جباليا والنصيرات شمالي القطاع.



وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ السادس من أكتوبر الماضي، هجوما جويا وبريا في شمال غزة، قائلا إن الغرض منه منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من إعادة تشكيل صفوفهم.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس» في غزة أن 43،799 شخصا على الأقل قتلوا في الحرب الاسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر منذ أكثر من عام.



وتشمل هذه الحصيلة 35 شخصا على الأقل قتلوا خلال 24 ساعة حتى صباح أمس، وفق الوزارة التي أشارت في بيان إلى ان عدد الإصابات بلغ 103.601، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.



من جهة اخرى، هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، منازل فلسطينية وأحرقوا مركبات، وغرفا زراعية في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة (وفا) عن مصادر محلية قولها إن «عددا من المستعمرين هاجموا منازل على أطراف حي الضباط في بيت فوريك، بعض منها قيد الإنشاء، وأضرموا النيران في المركبات الثلاث، وعددا من الغرف الزراعية، مما أدى إلى احتراقها بالكامل».



وأوضحت الوكالة أن «مواطنا أصيب برضوض، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من قبل المستعمرين».



كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك أمس إن عمليات الاعتقال شملت محافظات: الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، مشيرة إلى ان رافق هذه الاعتقالات عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل الفلسطينيين.



وأشار البيان إلى أن «عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الاسرائيلي الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضفة، بما فيها القدس المحتلة».



مصممون عرب يقترحون مساكن من الفطر لإيواء سكان غزة

مع اقتراب فصل الشتاء، طرح مصممون عرب، اقتراحا لبناء مساكن مصنوعة من الفطر للمساعدة في تخفيف البرد على سكان قطاع غزة المقيمين في خيم، وذلك ضمن عدد من الحلول المستدامة خلال معرض في دبي.

وترى ديما السروري العضو في مبادرة «ريروت»، أن الهياكل الخفيفة الوزن والدافئة والمتعددة الاستخدامات التي تعتمد على الفطر تشكل بديلا جذابا للمخيمات التي تؤوي حاليا آلاف النازحين من غزة.

وقالت خلال أسبوع التصميم في دبي الذي ضم مجموعة من الابتكارات الصديقة للبيئة: «في الوقت الحالي، هناك مشكلة ضخمة مع المآوي التي يحصلون عليها من المنظمات غير الحكومية».

وأضافت «عندما يأتي الشتاء، عندما تمطر، عندما يكون الجو باردا جدا، فإنها لا تفي بالغرض».

ويمكن زراعة الغزل الفطري، وهو الجزء الشبيه بالجذور من الفطريات، بمزجه مع مادة عضوية لتناسب قوالب مختلفة الأشكال، ما ينتج مادة بناء قوية يمكن زراعتها في أي مكان.

ولفتت السروري، الفلسطينية الخبيرة في التخطيط الحضري فلسطينية، وقد وقفت إلى جانب نموذج أولي لمأوى من الفطر، عبارة عن هيكل واسع مغلق به نوافذ وسقف مائل، إلى أن الغزل الفطري «مادة صحية لأنها طبيعية بالكامل».

وتشرح «إنها مادة عازلة للحرارة وللصوت، وبالتالي، يمكن أن توفر الحل لظروف الطقس القاسية لحمايتهم من البرد القارس وتؤمن بعض الخصوصية».