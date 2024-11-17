عقد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة.



وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، والذي تبلغ نسبته حاليا 73%، حيث وجه الوزير بمواصلة العمل وفقا للمعدل الزمني المقرر.



وأشار د.سويلم - بحسب ما نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على الفيس بوك - الى أهمية هذا المشروع، خاصة في ظل توسع الدولة في الاعتماد على معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.



وقد وجه د.سويلم بدراسة ربط منظومات الاسكادا لكل المحطات الواقعة على المسار الناقل معا، وتشغيل كل المحطات بشكل متناغم عن بعد لمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار.



الجدير بالذكر أنه تم إنشاء محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 ملايين متر مكعب/ يوميا لتنمية الدلتا الجديدة اعتمادا على مياه عدد 7 مصارف زراعية في غرب الدلتا هي مصارف: (ادكو - طرد برسيق - أبو قير - القلعة - العموم - غرب النوبارية - النصر البحري)، حيث يتم توصيل المياه للمحطة من خلال مسار يمتد بطول 174 كيلومترا (152 كيلومترا للترع المكشوفة - 22 كيلومتر مواسير)، وتضم عدد 12 محطة رفع و103 أعمال صناعية (كباري وقناطر وغيرها).