آثار الاستخدام الخاطئ للزنجبيل



يشير د.نيكيتا خارلوف اخصائي أمراض الباطنية، إلى أن الكثيرين عند الإصابة بأمراض البرد يلجأون إلى شرب الشاي بالليمون والزنجبيل. لكن وفقا له، للزنجبيل خصائص علاجية مفيدة، لكن له أيضا آثار ضارة في حال الاستخدام الخاطئ.



ويقول: «يتناول الكثيرون ملعقتي زنجبيل مبشور، من أجل التعافي في اليوم التالي، لكن يجب تخفيفه لأنه في حالة تناول جرعة زائدة ستكون له تأثيرات مزعجة، فقد يتفاقم التهاب البنكرياس، وقد يسبب الإسهال وآلام في البطن، وغير ذلك. كما يجب أن يعلم الجميع أن للزنجبيل القدرة على تميع الدم».



ويضيف: «يمكن تحقيق التأثير العلاجي بتناول جرعات أقل. بحيث يشعر الشخص بالدفء في الفم وليس حرقة لأنه عندما يشعر بالحرقة بصورة واضحة يتسارع تنفسه ويحاول التخلص من هذا الطعم بشيء آخر، وهذا ضار فعلا».

المصدر: عن «radio1.ru»

