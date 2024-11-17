

ما الخضار الأعلى كثافة بالمغذيات؟



تعد الخضراوات من أهم العناصر الغذائية التي يجب أن تتضمنها أي حمية صحية، وصنفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة الأميركية جرجير الماء (Watercress) باعتباره أكثر الخضراوات صحة في العالم، حيث حصل على أعلى 100 نقطة في تصنيف الكثافة الغذائية. ويأتي الملفوف الصيني في المرتبة الثانية بـ 91.99 نقطة، يليه السلق بـ 89.27 نقطة، والبنجر (أو الشمندر) بـ 87.08 نقطة والسبانخ بـ 86.43 نقطة.



وقد تبين أن جرجير الماء، من بين 41 نوعا من الأطعمة التي تم تصنيفها على أنها أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، يحتوي على 17 عنصرا غذائيا، بما في ذلك البوتاسيوم والألياف والبروتين والكالسيوم والحديد والثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض الفوليك والزنك وفيتامينات A، وB6، وB12، وC، وD، وE وK. ويجعل وجود العديد من المواد المفيدة وكثافتها العالية هذا النوع من الخضار مفيدا للصحة في العديد من الجوانب.



وتتصدر الخضراوات الصليبية مثل جرجير الماء، والجرجير، والملفوف الصيني، والخردل، واللفت، بالإضافة إلى الخضراوات الورقية مثل السلق، وأوراق الشمندر، والسبانخ، والخس، قائمة الخضراوات الأكثر كثافة غذائية، حيث تتمتع هذه الأنواع بتركيز عال من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، ما يجعلها من الخيارات المثالية لدعم المناعة والصحة العامة. وعندما يتعلق الأمر بجرجير الماء، يتفق خبراء التغذية على أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، وهي:



- غني بالعناصر الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي على «مستويات ملحوظة» من فيتامينات K وA وC وB، بالإضافة إلى المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وفقا لسيرينا بون، أخصائية التغذية في لوس أنجيليس التي قالت: «قد يكون جرجير الماء صغيرا، لكنه أحد أكثر الأطعمة كثافة بالعناصر الغذائية التي يمكنك العثور عليها. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأنه منخفض السعرات الحرارية، فإنك تحصل على كل هذه الفوائد دون إضافة الكثير إلى السعرات الحرارية اليومية».



- يدعم صحة القلب، إذ يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما مساهمان رئيسيان في أمراض القلب، كما أشارت بون.



- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يرتبط بشكل وثيق بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، ويمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بالسرطان.



- يساعد في إزالة السموم وصحة الكبد، حيث يمكن للمركبات الطبيعية الموجودة في جرجير الماء، مثل الكبريت، أن تعزز عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم وتدعم وظائف الكبد.

المصدر: «نيويورك بوست»

