

مبارك الخالدي



استأنف منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته أول من أمس استعدادا لمواجهة منتخب الأردن بعد غد الثلاثاء على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة السادسة من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 التي من المقرر إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا إلى جوار «الأزرق» والأردن منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.



وكان «الأزرق» قد خسر من منتخب كوريا الجنوبية الخميس الماضي 1-3، والذي شهد أيضا لحساب المجموعة ذاتها تعادل العراق مع الأردن من دون أهداف وفوز عمان على فلسطين 1-0.



وبتلك النتائج، حافظ المنتخب الكوري على صدارة ترتيب المجموعة بـ 13 نقطة واقترب من التأهل المباشر، ويأتي الأردن والعراق بالمركزين الثاني والثالث برصيد 8 نقاط ثم منتخب عمان الذي انعش آماله وحل رابعا بـ6 نقاط، فالأزرق بالمركز الخامس برصيد 3 نقاط وأخيرا منتخب فلسطين بنقطتين.



وشهدت الحصتان التدريبيتان للأزرق ليوم الجمعة وأمس السبت توجيه تركيز اللاعبين نحو طي الآثار السلبية لنتيجة مباراة كوريا والابتعاد عن التفكير في احتمالات وحسابات التأهل من عدمها، والتوجه إلى المباراة المرتقبة بعقلية مختلفة، كما تضمنت تدريبات خاصه في الاستشفاء والتمارين الفنية المتعلقة بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية.



الموسى: رفع الحالة الذهنية



وكان مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى قد أشار عقب مباراة كوريا الجنوبية إلى أسباب خسارة اللقاء، قائلا في تصريحات: «هاردلك لنا ولجماهيرنا الوفية هذه الخسارة أمام منتخب قوى مدجج بالنجوم. ولكن قدر الله وما شاء فعل».



وأضاف:«اجتهدنا وحاولنا وأدينا كل ما هو مطلوب بقتالية وإخلاص، وهذا مبعث الرضا بالنسبة لنا، وهذا هو الأهم لكن المباراة انتهت بتفاصيل صغيرة وأمامنا مباراة مرتقبة أمام منتخب الأردن القوي أيضا، وهو ثاني آسيا ولابد من رفع الحالة الذهنية للاعبين والخروج من الآثار السلبية للخساره الكورية». وقال: «خدمتنا الفرص في بعض المباريات، ولم نقتنصها والمباريات في مجملها صعبة وعلينا إعادة ترتيب الأوراق لتقديم مباراة تليق باسم الكويت».



بيتزي: نطلب دعم الجماهير



من جانبه، طالب مدرب منتخب «الأزرق» الأرجنتيني خوان بيتزي بمواصلة دعم الجماهير للمنتخب، وقال: «نطالب بالدعم الجماهيري في مباراتنا المقبلة أمام الأردن وباقي المشوار لتحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم 2026»، مضيفا: «ظهرنا أمام كوريا الجنوبية بشكل جيد في الشوط الثاني، ولو ظل الأداء بهذا المستوى سنحقق نتائج إيجابية بشرط استمرار الدعم الجماهيري».



الأردن وصل.. وتدرب



وكانت بعثة منتخب الأردن قد وصلت إلى البلاد ظهر أمس الأول قادمة من البصرة حيث أدى المنتخب الأردني تدريبا خاصا بالاستشفاء بمقر إقامته في أحد الفنادق كما أجرى أمس حصة تدريبية في الملعب الفرعي لاستاد جابر الدولي.



الصافرة ماليزية



ويدير اللقاء المرتقب طاقم تحكيم ماليزي يتكون من حكم الساحة محمد نصر الدين نظمي يعاونه زوريل بن خليل ومحمد بم زين العابدين، وجوفري بن علي حكما رابعا، مع حكمي تقنية «VAR» ألكسندر جورج كنغ وكاثرين مارغريت جاسويكز.