

يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين نظيره الجزائري في الـ 5:00 مساء اليوم على صالة فوزي الساحلي، وذلك في إطار الجولة الثانية من البطولة العربية للناشئين المقامة بمدينة الحمامات التونسية.



وكان منتخبنا قد وصل إلى تونس قبل عدة أيام وخاض تدريبات بدنية وتكتيكية بقيادة المدرب الكرواتي إيفان والمدرب الوطني خالد الملا.



وفي هذا الصدد، قال مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان «أقمنا معسكرا داخليا، وذلك بسبب التزام اللاعبين بالظروف الدراسية المختلفة، وركزنا على جوانب مهمة مثل تأهيل اللاعبين بدنيا وذهنيا والوقوف على حالتهم الفنية وقدراتهم المختلفة»، مشيدا بما يقدمه اللاعبون بمختلف المراحل السنية في المنتخبات الوطنية، ومؤكدا أن الالتزام مع المنتخب الوطني في ظل ارتباط اللاعبين بالدراسة سبب عدة غيابات، ولكننا نثق باللاعبين الموجودين ضمن التشكيلة وقدرتهم على تمثيل الكويت بالصورة المشرفة التي تليق بسمعتها.