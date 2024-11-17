

اختتمت مساء الجمعة منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد السنوية للرماية، والبطولة العربية لأسلحة الخرطوش التي أقيمت على هامشها، بمشاركات من 15 دولة عربية على مدى 7 أيام وسط تفوق لافت لرماة وراميات الكويت وتحقيقهم مراكز متقدمة.



وشهدت بطولة سمو ولي العهد التي خصصت للرماة الكويتيين وجرت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية إقامة جميع منافسات الرماية الأولمبية للرجال والسيدات وهي أسلحة الخرطوش (سكيت وتراب) وأسلحة الرصاص (مسدس وبندقية) ورماية القوس والسهم (المركب والأولمبي) وسط تسجيل أرقام مميزة.



وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأخير من بطولة سمو ولي العهد التي خصصت لفئة الفردي عن فوز تركي الشمري بذهبية مسابقة رماية (البندقية 50 مترا ثلاثة أوضاع) للرجال، فيما نال عبدالله الحربي الفضية، وعلي المطيري البرونزية، كما شهدت منافسات رماية القوس والسهم الأولمبي للرجال تتويج علي الزيد بالذهبية، فيما توج هابس الشمري بالفضية، وعبدالله الفودري بالبرونزية، وفي المسابقة نفسها لفئة السيدات فازت نور الشرهان بالميدالية الذهبية، فيما أحرزت ريم النقيب الميدالية الفضية، وسعاد البحر الميدالية البرونزية، كما أحرز عبدالله مال الله ذهبية مسابقة رماية القوس والسهم (مركب) تلاه بدر صالح ثم أحمد الشطي.



وفي منافسات البطولة العربية لأسلحة الخرطوش تصدر منتخب الكويت الترتيب بعد تحقيق رماته 13 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات، فيما احتلت البحرين المركز الثاني بـ9 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، وجاءت قطر ثالثة بـ5 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و3 برونزيات.



وتمكن الراميان القطريان محمد الكواري وريم غانم من التتويج بذهبية آخر مسابقات البطولة وهي رماية (سكيت) للزوجي المختلط، فيما نال منتخبنا الذي ضم سعود الكندري وإيمان الشماع الميدالية الفضية، وحصل منتخب البحرين الذي مثله حسن ماجد ولطيفة الناجم على الميدالية البرونزية.



وعقب اختتام منافسات البطولتين، أعرب محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي عن «تشرفه وفخره» بتسليم الكؤوس والميداليات للفائزين في بطولة سمو ولي العهد «الغالية»، والبطولة العربية التي حظيت بمشاركة واسعة من أبرز رماة العرب، مهنئا أصحاب المراكز الأولى، مضيفا أن البطولتين شهدتا مشاركة كبيرة من الكويت والدول الخليجية والعربية، مشيدا بالتنظيم المميز وبالدعم «المهم» الذي قدمه رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود.



من جانبه، تقدم رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية رئيس اللجنة المنظمة دعيج العتيبي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو ولي العهد على دعم سموه الكريم لإقامة بطولة سموه السنوية، منوها في الوقت نفسه بالمستويات الفنية العالية التي شهدتها البطولتان لاسيما من أبطال وبطلات الكويت.



وأكد العتيبي أن نادي الرماية الكويتي الذي يرأسه «سيواصل عمله لاستكمال تميز الرماية الكويتية الذي تجسد في تحقيق المركز الأول بالبطولة العربية»، مشيدا بجهود جميع العاملين في اللجنة المنظمة ودعم جهات الدولة ذات الصلة لهذا التجمع العربي ما أثمر نجاحا لافتا.



وشهد حفل اختتام البطولتين أمين السر العام لنادي الرماية الكويتي مدير البطولة عبيد العصيمي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة والرماة المتوجون.