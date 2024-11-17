

لحقت البرتغال بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد اكتساحها ضيفتها پولندا 5-1 بينها ثنائية لقائده المخضرم مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو في بورتو بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.



سجل رافايل لياو (59)، رونالدو (72 من ركلة جزاء و87)، برونو فرنانديش (80) وبيدرو نيتو (83) أهداف البرتغال، ودومينيك مارتشوك (89) هدف پولندا.



ووصل رونالدو الذي سيبلغ 40 عاما في فبراير المقبل، إلى الهدف الـ 135 على الصعيد الدولي.



وواصلت إسبانيا حملة الدفاع الرائعة عن لقبها عندما جددت فوزها على مضيفتها الدنمارك بالفوز عليها 2-1، وضمنت صدارة المجموعة الرابعة.



إلى ذلك، يلتقي اليوم المنتخب الفرنسي نظيره الإيطالي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها «الآزوري» بفارق 3 نقاط عن منافسه الليلة فرنسا.