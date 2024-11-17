

انتهت العودة المثيرة للجدل للملاكم الأميركي مايك تايسون بخسارته أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب مواطنه جايك بول، بإجماع الحكام في تكساس.



وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات المهمة خلال نزال من ثماني جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72،79-73،79-73).



واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات بالجولة الثالثة. بيد أن المقاتل الشاب أخفق في توجيه ضربة قاضية وعد بها خلال عملية قياس الأوزان المتوترة، عندما صفعه تايسون على وجهه.



ولم ينجح تايسون سوى في تسديد لكمات قليلة أزعجت بول أمام 70 ألف متفرج في ملعب «أي تي أند تي» وملايين المتفرجين حول العالم.



وأظهرت الاحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ 18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.



ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.



قال بول بعد معانقة تايسون إثر النزال «قبل أي شيء، مايك تايسون، هذا شرف عظيم. فلنصفق لمايك».