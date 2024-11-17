أمرت السلطات الفلبينية بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص وإعادة القوارب إلى الموانئ استباقا لوصول «الإعصار الشديد» مان - يي الذي يضرب الأرخبيل من الشرق.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية التي أعادت تصنيف مان-يي، من رياح ذات عواقب «وخيمة» إلى عواصف من المحتمل أن تكون مميتة.



ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج صباح اليوم إلى 14 مترا بالقرب من جزيرة كاتاندوانيس (شرق) ذات الكثافة السكانية المنخفضة.



وهذا الإعصار الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة، هو سادس إعصار يضرب الفلبين خلال شهر.



وأودت أعاصير سابقة بحياة 163 شخصا على الأقل وأدت إلى تشريد الآلاف وتدمير المحاصيل ونفوق الماشية. وتم إجلاء نحو 255 ألف شخص من المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات والعواصف، على ما أفاد مساعد وزير الداخلية مارلو إيرينغان أمس.



وقال «إذا كان إخلاء وقائي ضروريا فلننفذه ولا ننتظر وقوع الخطر للقيام بالإخلاء أو طلب المساعدة، لأننا سنعرض للخطر ليس حياتنا فحسب بل كذلك حياة عناصر الإنقاذ».