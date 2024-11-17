يطمح مسلسل «إنتيريور تشاينا تاون» Interior Chinatown على منصة «هولو» التابعة لـ«ديزني»، من خلال تزويد المشاهد بمقومات المسلسلات البوليسية، إلى رسم صورة عن تعامل هوليوود بطريقة نمطية مع آسيويي الولايات المتحدة.



واقتبس المسلسل، الذي توفره «هولو» اعتبارا من الثلاثاء المقبل، من رواية تحمل العنوان نفسه للكاتب الأميركي من أصل تايواني تشالز يو، الذي تلقى أعماله استحسان النقاد.



وفي هذا الكتاب الذي صدر عام 2020 وكان من المؤلفات الأكثر مبيعا، يسخر تشارلز يو من عنصرية المجتمع الأميركي، من خلال قصة شخصية ويليس وو، وهو ممثل ذو دور صامت (كومبارس) في هوليوود يحلم بأن يترقى من الشخصيات السينمائية الهامشية التي تسند إليه ليصبح «مستر كونغ فو».



وقال يو خلال مؤتمر صحافي في يوليو الماضي: «لقد نشأت وأنا أشاهد التلفزيون في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، ولم أر قط أي آسيويين فيه، كأنهم غير موجودين، وهذا ما دفعني إلى أن أرغب في سرد هذه القصة».