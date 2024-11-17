

ياسر العيلة



«قبل وبعد» مسلسل اجتماعي كوميدي من 30 حلقة يعكس أبعاد الشهرة والجمال وتأثيراتهما على النفس البشرية.



«الأنباء» تواجدت في موقع التصوير والتقينا عددا من نجوم المسلسل، وكانت البداية مع بطل وكاتب القصة والسيناريو والحوار النجم القدير د.عبدالعزيز المسلم الذي قال: مسلسل «قبل وبعد» يتطرق بعمق إلى عالم الجمال والشهرة وتأثيرهما على الحياة الداخلية والخارجية للأشخاص، من خلال قصة أربعة شركاء في عيادة تجميل، من بينهم «فاشينستا» تحولت إلى «ميكاب أرتيست»، حيث تستغل شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج مفهوم الجمال ومستحضراتها التجميلية في العيادة.



وتابع: يعرض المسلسل تأثير الشهرة على المشاريع الشبابية الخاصة وتحدياتها مع عالم التواصل الاجتماعي، ويستعرض اختلاف آراء الشركاء حول الجمال الداخلي والخارجي في قالب كوميدي فريد، ويحتوي على الكثير من المحاور المهمة، منها تأثير الشهرة ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال شخصية «الفاشينستا»، حيث نستكشف التحديات التي تواجهها الشخصيات في التوازن بين الشهرة المهنية والحياة الشخصية، وأيضا يسلط العمل الضوء على التصادم الفكري حول مفهوم الجمال وتباين الآراء بين الجمال الظاهري والجمال الداخلي الذي يضيف عمقا اجتماعيا وإنسانيا، وعالم عيادات التجميل يتيح فرصا كوميدية واجتماعية نادرة، حيث تتلاقى أحلام المراجعين وأحكام الشركاء في مواقف عفوية.



وحول الجديد الذي يقدمه كمنتج في هذا العمل، رد المسلم: كعادتنا في «مجموعة السلام الإعلامية» نحرص على تقديم انتاج بجودة عالمية على مستوى الإخراج والتصوير والديكور، حيث استخدمنا تقنيات تصوير حديثة بنظام سينمائي وداخل استديوهات مجهزة بأحدث التقنيات تعكس تفاصيل دقيقة، وتدعم الرسائل العميقة التي يقدمها المسلسل، ويقدم بفكاهة ولمسة إنسانية مميزة، بالإضافة إلى ديكور يعكس الجوانب النفسية للشخصيات من خلال تصاميم مدروسة لخلق جو يبرز جمال العيادة الظاهري والصراعات الداخلية للشخصيات.



من جانبه، قال النجم أحمد العونان: هذا هو التعاون الأول الذي يجمعني مع الفنان الجميل عبدالعزيز المسلم، وصراحة كتابته للنص حلوة، والعمل بشكل عام جميل وممتع ويحتوي على مواقف اجتماعية كوميدية كثيرة جدا، ويتطرق الى أكثر من موضوع، منها العلاقات الزوجية والطلاق والزمالة في العمل والمواقف التي تحدث مع المراجعين داخل عيادة التجميل، مشيرا إلى انه يجسد في العمل دور طبيب أسنان وتجميل متزوج من الفنانة مرام، مشيدا بمخرج المسلسل حسين أبل، قائلا: هو مخرج هادئ وسلس في التعامل، وإن شاء الله المسلسل ينال إعجاب المشاهدين.



وعن مشاركتها الجديدة مع النجم عبدالعزيز المسلم في «قبل وبعد»، قالت النجمة القديرة زهرة الخرجي: أنا تقريبا شاركت في كل مسلسلات «أبو عبدالله»، وإن كان هذا المسلسل مختلفا فهو كوميدي ولذيذ وفيه فكاهة حلوة ويناقش موضوعا مهما هو عمليات التجميل والمشاكل التي تحدث بسببها، بالإضافة الى علاقة المراجعين والأطباء والممرضين مع بعضهم بعضا على مدار 30 حلقة، فالفنان عبدالعزيز المسلم يقدم في نص العمل كوميديا راقية وخفيفة وتمس كل واحد كانت له تجربة مع عمليات التجميل.



من جانبها، تحدثت الفنانة شوق الموسوي، قائلة: دائما أقول إنني بنت «مسرح السلام»، وهذا شرف لي، وتعلمت من الأستاذ عبدالعزيز المسلم صفة مهمة جدا وهي أن الصبر جميل، وان تصل محبتك الى قلوب الناس ليس بالشيء الهين، ودوري طبيبة أسنان ولثة وتقويم، وهي تجربة جديدة من نوعها بالنسبة لي، والعمل لايت كوميدي و«حيل» جميل، والجمهور يبحث عن هذه النوعية من الأعمال الكوميدية التي تسعده و«يستأنس» بها.



أما الفنان القدير عبدالله السلمان، فقال: مشاركتي في المسلسل جميلة وعندما حدثني اخوي النجم عبدالعزيز المسلم بأنه يريدني ضيف شرف معه على أن أجسد شخصية رجل مباحث رحبت بذلك، وهذا هو أول تعاون يجمعني به على مستوى التمثيل وأنا سعيد بالتجربة.



بينما قال الفنان الشاب محمد المسلم: العمل ضخم بمعنى الكلمة وأجسد فيه شخصية «دكتور فؤاد»، وتجمعني مشاهد كثيرة مع النجم الكبير أحمد العونان في أول تعاون لي معه، وللحقيقة سعدت جدا بالوقوف أمامه لأنني وبعيدا عن الفن «فانز» لأبو فواز.



وفي الختام، قالت الفنانة الشابة هبة العبسي: «قبل وبعد» أول تجربة لي مع النجم الكبير عبدالعزيز المسلم، وهي جميلة جدا، وبيننا كيمياء كبيرة، وتجمعني معه العديد من المشاهد، وتعلمت منه أشياء كثيرة، لافتة إلى أنها تقدم في العمل أيضا «دويتو» رائعا مع الفنان الشاب محمد المسلم، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور، وقالت: أجسد في المسلسل شخصية لذيذة تدعى «سكينة» رئيسة استقبال العيادة وهي انسانة نمامة تحب نقل الكلام وتحب الأكل بشراهة.



فريق العمل



قصة وسيناريو وحوار: د.عبدالعزيز المسلم، إخراج: حسين أبل، مصمم الديكورات والمناظر: د.فهد المذن، رؤية فنية: المخرج علي بدر، كلمات المقدمة: الشاعر الكبير ساهر، إنتاج: مجموعة السلام الاعلامية، مدير الإنتاج: أحمد عبدالله، بطولة نخبة من أبرز النجوم، وهم: عبدالعزيز المسلم وأحمد العونان وزهرة الخرجي وأسمهان توفيق ومرام وعبدالله المسلم وشوق الموسوي وريم النجم وفي الشرقاوي وعبدالله السلمان ومحمد المسلم وهبة العبسي وبيهانة وأنوار السبيعي ويوسف المطر، وآخرون.