توّج لاعبو منتخبنا الوطني للدراجات المائية بمراكز متقدمة في بطولة الإمارات للدراجات المائية لموسم 2024 التي أقيمت في أبوظبي وسط مشاركة أكثر من 60 لاعبا من مختلف الدول في فئات متنوعة.



وحقق اللاعب أحمد الخضاري المركز الأول في فئة السبارك (آر أن جي بي آر)، فيما أضاف زميلاه فواز المكيمي وفهد اليعقوب إنجازا آخر للفئة نفسها بحصولهما على المركزين الثاني والثالث على التوالي ما يؤكد قوة ومهارة اللاعبين الكويتيين في رياضة الدراجات المائية ويعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الرياضات البحرية في دعم وتطوير هذه الرياضة.



وأعرب رئيس لجنة المحركات في نادي الرياضات البحرية إبراهيم رمضان لـ (كونا) عقب اختتام الجولة النهائية من البطولة، عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها لاعبو منتخبنا للدراجات المائية في بطولة الإمارات 2024.



وقال رمضان «بدأت أولى جولات هذه البطولة في يناير 2024 في دبي تلتها الجولة الثانية في أبوظبي والثالثة بالشارقة لنختتم اليوم في أبوظبي»، مبينا أنها تجربة رائعة شهدت تنافسا قويا بين 60 لاعبا من مختلف الدول.



وعبر عن الشكر لأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد الزنكي على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للاعبين ومتابعتهم عن كثب، لافتا إلى أن هذا الدعم كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج المبهرة.



وأشار إلى أن نادي الرياضات البحرية يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات بالمستقبل، في وقت سيواصل فيه اللاعبون التجهيز لخوض أولى جولات بطولة الإمارات للدراجات المائية لموسم 2025.



وتقدم بالشكر ايضا لكل من ساهم في نجاح البطولة، متطلعا إلى مستقبل مشرق لرياضة الدراجات المائية في الكويت.