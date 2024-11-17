أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس حرص الكويت على تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني «للعمل بفاعلية في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات» وتحقيق حياة أفضل للبشرية.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي بالمؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول (مقاومة مضادات الميكروبات) الذي انطلقت أعماله بمدينة (جدة) السعودية أمس الأول الجمعة.



وأضاف الوزير العوضي أن الكويت اتخذت خطوات ملموسة لزيادة برامج تدريب مقدمي الرعاية الصحية لتشجيع الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية وزيادة البحث والتطوير في هذا المجال ونشر الوعي بمقاومة المضادات الحيوية بين جميع فئات المجتمع سعيا للوصول إلى تغيير إيجابي ومستدام في السلوك المجتمعي نحو الاستخدام الصحيح لهذه المضادات.



وذكر أن الكويت تسير بخطى ثابتة وقريبة نحو تحقيق الأهداف العالمية والواردة في الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والتي وضع عام 2030 إطارا زمنيا لها.



وأشار إلى العمل على زيادة نسب استخدام «مضادات الوصول» إلى 70 بالمئة وتقليل الوفيات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات بنسبة 10 بالمئة إلى جانب تقليل استخدام المضادات الحيوية في القطاع الحيواني والزراعي بما يتوافق مع معايير هيئة الدستور الغذائي وأهداف التنمية المستدامة.



وأكد الدعم الكامل لـ (إعلان جدة) الصادر عن هذا المؤتمر المنعقد تحت شعار (من الإعلان إلى التنفيذ) الذي يعكس الالتزام الجماعي بالتصدي لتفاقم مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وما تمثله من تهديد للتقدم العالمي المحرز في مجال الصحة العامة.



وأشار إلى الالتزام بـ (الإعلان السياسي) الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول مقاومة مضادات الميكروبات، مؤكدا اتخاذ الكويت خطوات استراتيجية ومنسقة تعتمد على نهج الصحة الواحدة.



كما أشار إلى فرض الكويت قيودا صارمة على استخدام المضادات الحيوية من دون وصفة طبية واتخاذ تدابير شاملة لمراقبة الاستخدام الرشيد.



ولفت إلى تحقيق الكويت تقدما ملحوظا في النظام العالمي لترصد مقاومة مضادات الميكروبات (نظام GLASS) التابع لمنظمة الصحة العالمية كما عززت أداءها في نظام (AWARE) لتصنيف المضادات حسب أولوياتها في الاستخدام.