بداح العنزي



حذرت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م.علياء الفارسي من تفاقم بؤرة العشوائية في منطقة جليب الشيوخ، مشددة على ضرورة اتخاذ حلول عاجلة لمعالجة الوضع البيئي المتدهور.



وأوضحت الفارسي أن المنطقة تعاني من فوضى بيئية متزايدة، حيث تزايدت الشكاوى من تدني مستوى الخدمات الأساسية، ما أدى إلى تراكم مياه الصرف الصحي بالشوارع وتزايد النفايات بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن هذه الظروف تسهم في تدهور الصحة العامة للسكان، وتؤثر سلبا على جودة الحياة في المنطقة.



وأكدت أن الوضع الحالي لا يليق بمنطقة مأهولة بالسكان، خاصة أنها تقع بالقرب من منشآت حيوية، مثل المدارس والمرافق الصحية، معلنة عن تنظيم ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل تحت عنوان «نظام جليب الشيوخ البيئي.. المشاركة المجتمعية بين الواقع والحلول»، بمشاركة جميع المعنيين لمناقشة القضايا البيئية المطروحة وطرح الحلول المناسبة. كما دعت الفارسي المهتمين من المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الورشة، مشددة على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات البيئية. وأشارت إلى أن من أولويات البلدية الاستدامة في المشاريع والخدمات البلدية، والاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية بما يتماشى مع رؤية كويت 2035.



وأضافت: تعتبر منطقة جليب الشيوخ من أقدم مناطق محافظة الفروانية خاصة، ومن أقدم المناطق بالكويت بشكل عام وتشتهر المنطقة بارتفاع عدد سكانها، واشتهرت تاريخيا منطقة جليب الشيوخ كونها منطقة صحراوية بها عدد من الآبار، وتتميز المنطقة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع مقابل ستاد جابر الدولي جهة الدائري السادس، وقرب مدينة صباح السالم الجامعية، تلك المدينة الجامعية التي تضم أكثر من 40 ألف طالب وطالبة عبر طريق 602، ويقع جنوب المنطقة مطار الكويت الدولي، ومع مرور الزمن وتراكم التحديات وعدم قيام الدولة بأعمال الصيانة للمنطقة بحجة وجود خطة لدى الدولة لتنفيذها، أدى ذلك إلى تفاقم الوضع البيئي والصحي في المنطقة، حتى وصلت منطقة الجليب إلى هذا الوضع البيئي المزمن الذي يعتبر كارثة بيئية وصحية، فلا يخفى على الجميع أن المنطقة تشهد حاليا مشاكل بيئية عالية المستوى، انحدار مستوى الخدمات ومياه الصرف الصحي، وانحدار خدمات النظافة، وتهالك البنية التحتية.



وتابعت: تشهد المنطقة فوضى بيئية لم يسبق لها مثيل، من تلوث صحي، تلوث بيئي، تلوث بصري، ولا يليق أن تكون منطقة ضمن مناطق الكويت.



وذكرت أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى البيئي والصحي للمنطقة لتواكب موقعها الاستراتيجي، مشيرة الى أن برنامجها يتضمن مناقشة الوضع البيئي والصحي الراهن من جميع المشاركين بالورشة مع عمل تقييم للوضع، كذلك مناقشة وتحليل ما تم تقديمه من دراسات سابقة ودراسات بشأن تطوير ومعالجة الوضع البيئي في المنطقة والنظرة المستقبلية لها ومناقشة الحلول المستدامة لعلاج المشاكل البيئية والصحية في المنطقة.