ثامر السليم



واصل المهرجان السينمائي السنوي الذي تنظمه وتستضيفه الجامعة الأمريكية الدولية AIU بالشراكة مع شركة «سينسكيب» فعالياته لليوم الخامس على التوالي في مول 360 بحضور العديد من طلبة الجامعة ومحبي السينما، وتم عقد جلسة حوارية حول «مستقبل السينما الكويتية»، شارك فيها المبدعون د.أحمد حمادة ود. زياد الحسيني وداوود شعيل.



وفي هذا الصدد، قالت مستشارة المهرجان ديما الأنصاري: التقينا بكل من د.أحمد حمادة ود. زياد الحسيني في لقاء مع داوود شعيل وجميعهم مخرجون ومنتجون لأفلام روائية طويلة وتحدثوا عن مستقبل السينما في الكويت من خلال تجربتهم الفريدة والمتنوعة بعنوان «مستقبل السينما الكويتية»، مشيرة إلى ان هناك تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور للاستفادة منهم، كما ان جميع الأعمال المقدمة ذات هدف ورسالة.



وأضافت الانصاري: فخورون بمثل هذه الأعمال التي عرضت ودورنا في الجامعة الأمريكية الدولية دعم مثل تلك المواهب وتسليط الضوء عليها سواء في الأفلام أو الإخراج والإبداع، ومن خلال هذا المهرجان نثبت وجود وتميز المخرجين والمنتجين والكتاب في الكويت، وهذا هو هدفنا، لافتة إلى الحرص على اختيار أفضل العناوين وانتقاء أفضل المتحدثين وان تكون هناك تشكيلة متنوعة، مؤكدة على شغف الطلبة بحضور مثل تلك المهرجانات المفيدة والرائعة.



وتابعت: اننا محظوظون في الجامعة الأمريكية الدولية بإدارة تدعم المواهب والفن والشغف عند الطالب وذلك من خلال إقامة كل الفعاليات التي تهم الطلبة وتنمي مواهبهم وابداعاتهم المختلفة والمتنوعة.



من جهته، قال د.زياد الحسيني: تطرقنا إلى مستقبل السينما في الكويت كوننا قدمنا العديد من الأفلام ولاقت اقبالا جماهيريا، متمنيا ان يكون هناك نجاح جماهيري للسينما في الكويت والارتقاء بها اكثر من خلال إزالة كل الصعوبات التي تواجه المخرجين.



وأشار الحسيني إلى انه لم يكن هناك صناعة للسينما من خلال توفير كل فرق العمل المتعددة لكل مجالات السينما، وهذه هي المشكلة الرئيسية التي كنا نواجهها، وقمنا بجلب خبرات من الخارج، ومن ثم استعنا بالشباب الكويتي لكي يتعلم منهم ويستفيد من عملهم وخبرتهم.



ودعا إلى ضرورة التعاون بين القطاع الخاص والحكومي من اجل النهوض بصناعة السينما في الكويت، بالإضافة إلى تسهيل التسويق وكذلك الجهات الرقابية في دعم صناع الأفلام، والجميع يشاهد الأفلام وقليل من يقرأ الآن، لذلك من المهم تقديم نافذة للعالم عن الكويت ووجهة نظرها والسينما أفضل وسيلة لذلك.



من جانبها، قالت المديرة التنفيذية العليا للفعاليات والارتباط الجامعي في AIU، أشلي هارت، انه كان أسبوعا رائعا مليئا بالمناقشات والمحاضرات وورش العمل، وذلك في كل الموضوعات، بدءا من المؤثرات الخاصة والمكياج، وحتى المناقشات حول السرد القصصي البصري من رسامي الرسوم المتحركة.