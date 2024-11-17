وسط أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، أطلقت جامعة الكويت أمس، في مدينة صباح السالم الجامعية، سباق الماراثون الثاني لمسافة خمسة كيلومترات وسط تفاعل حماسي كبير من المشاركين من الطلاب والطالبات ومن ذوي الإعاقة والأسر من مختلف الفئات العمرية.



ويهدف الحدث الرياضي إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة لفوائدها الجمة على صحتهم والتمتع بروح المنافسة الودية.



شارك في الماراثون الكثير من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وفي مقدمتها هيئتا الشباب والرياضة، فيما سيتم تكريم الرياضيين الفائزين بالسباق.