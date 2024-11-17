2.3 مليار دينار قفزة بالقيمة السوقية لأسهم السوق الأول إلى 35.8 ملياراً.. لتشكل 73% من إجمالي مكاسب «البورصة» البالغة 3.2 مليارات منذ بداية العام

«بيتك» في الصدارة من حيث الأرباح بـ 482.9 مليون دينار.. وتلاه «الوطني» بـ 457 مليوناً

8.3 % نمو الإيرادات التشغيلية لأسهم السوق الأول لتسجل 8.3 مليارات دينار في أول 9 أشهر

«زين» الأعلى تحقيقاً للإيرادات التشغيلية بـ 1.45 مليار دينار.. و243.5 مليوناً ربحاً تشغيلياً

انخفاض تقييمات الشركات القيادية لتصبح مناسبة وتتداول عند مضاعف سعر للربحية 16.3 مرة



المحلل المالي



كشفت النتائج المالية لشركات السوق الأول المدرجة فــي بورصـــة الكويت لفتـرة الـ 9 أشهر الأولى من 2024، عن ارتفاع صافي الأرباح المجمعة لتلك الشركات بنسبة 4.4% لتسجل 1.71 مليار دينار، ارتفاعا من مستوى 1.63 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2023.



ويظهر رصد «الأنباء» أن نتائج الشركات ضمن السوق الأول سجلت زيادة إجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ نحو 149.4 مليار دينار، وبنسبة نمو على أساس سنوي نسبته 4.5%، بينما سجلت حقوق المساهمين 20.22 مليار دينار، دون أي تغير عن الفترة المماثلة من عام 2023.



مؤشرات جيدة



وارتفع صافي أرباح معظم شركات السوق الأول وبشكل ملحوظ، بينما انخفض صافي أرباح 6 شركات وتكبدت شركة واحدة فقط الخسائر، هذا الارتفاع في صافي الأرباح كان نتيجة الارتفاع المتوسط في صافي أرباح البنوك، خاصة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي «بيتك».



وبالتزامن مع هذه النتائج الجيدة، فقد انخفضت تقييمات الشركات المدرجة ضمن السوق الأول لبورصة الكويت، وأصبحت مناسبة لمعظمها، حيث تتداول أسهم السوق الأول عند مضاعف سعر إلى الربحية يبلغ 16.3 مرة، بالرغم من الارتفاعات الملحوظة في الفترة الأخيرة في أسعار الأسهم.



ويظهر تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية لأسهم الســـوق الأول خـــــلال أول 9 أشهر من العام الحالي، أن معظم شركات السوق حققت نموا ملحوظا في إيراداتها التشغيلية، لترتفع بنسبة 8.3% وتصل إلى 8.3 مليارات دينار، بالمقارنة بـ 7.65 مليارات دينار بنفس الفترة من 2023.



وتبين البيانات المالية، ارتفاع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 6.5%، ليصل إلى 2.67 مليار دينار، وذلك بالمقارنة بصافي الربح التشغيلي البالغ 2.51 مليار دينار في أول 9 اشهر من 2023.



«بيتك» يتصدر الأرباح



وتصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» القائمة من حيث صافي الأرباح بـ 482.93 مليون دينار وبنمو 4.6%، تلاه بنك الكويت الوطني بصافي أرباح بلغت 457 مليون دينار بنسبة نمو 6%، ومن بعده جاء كل من زين وبنك بوبيان بصافي أرباح بلغت 135.5 مليونا و73.5 مليون دينار، على التوالي، أما المباني فقد حققت صافي أرباح قيمتها 49.2 مليون دينار.



ومن حيث الإيرادات التشغيلية، فقد تصدرت «زين» بإيرادات بلغت 1.45 مليار دينار وبصافي ربح تشغيلي بلغ 243.5 مليون دينار، وحقق «بيتك» إيرادات تشغيلية بلغت 1.19 مليار دينار مرتفعة بنسبة 6.9%، وبربح تشغيلي بلغ 754 مليون دينار.



أما البنك الوطني فقد حقق صافي أرباح تشغيلية قدرها 931 مليون دينار، مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 588.5 مليون دينار، بينما حققت مجموعة «كيبكو» إيرادات تشغيلية للتسعة أشهر الأولى من 2024 قيمتها 1.09 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 16.6%، وصافي أرباح تشغيلية قدرها 122 مليون دينار، بنسبة نمو 12.8%.



مكاسب القيمة السوقية



وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمن السوق الأول لبورصة الكويت، نحو 35.8 مليار دينار، مسجلة زيادة بقيمة 2.3 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، وبارتفاع نسبته 7%، لتستحوذ بذلك على نحو 82% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم الكويتي، والتي بلغت بدورها 43.8 مليار دينار، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وبحسب أداء البورصة منذ بداية العام، يتبين أن القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت سجلت مكاسب بنحو 3.2 مليارات دينار، بالفترة بين يناير و14 نوفمبر 2024، لتشكل بذلك أسهم السوق الأول نحو 73% من هذه المكاسب.



وتعتبر شركات السوق الأول الرافعة الرئيسية لسوق المال الكويتي، من حيث الأداء والسيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث استقطبت أسهمه نحو 8.6 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي، مستحوذة على 68% من إجمالي سيولة البورصة خلال تلك الفترة، والبالغة 12.77 مليار دينار.