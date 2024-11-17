في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز مهارات موظفيه، نظم بنك الخليج برنامجا تدريبيا بالتعاون مع Euromoney Learning، وبقيادة المستشار العالمي مارك هولدر، وهو مستشار للعديد من البنوك والبورصات العالمية، ومعروف بخبرته الكبيرة في المشتقات وإدارة المخاطر.



ركز البرنامج على إدارة مخاطر الخزينة وإدارة الأصول والخصوم (ALM)، مع التأكيد على أهمية التكامل بين المخاطر الائتمانية، وتكاليف التمويل، وتعديل الضمانات، وإدارة الفجوات، ومخاطر السوق.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات موظفي البنك في مجال إدارة المخاطر ضمن القطاع المصرفي، مع التركيز على وظائف الخزينة، ويعكس البرنامج التزام بنك الخليج بتطوير مهارات موظفيه، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر.



وشمل التدريب عددا من الموضوعات، منها:



٭ فهم المخاطر (تقديم نظرة شاملة على أنواع المخاطر وأسباب حدوث الأزمات المالية مثل «البجعة السوداء»).



٭ إدارة مخاطر السوق والفجوات (استكشاف تأثيرات مخاطر السوق والفجوات في الميزانية العمومية، واستخدام أساليب إدارة المخاطر القائمة على المدة).



٭ قياس مخاطر العملات الأجنبية والمشتقات (تقديم مقاييس لمخاطر العملات الأجنبية والمشتقات، بالإضافة إلى استراتيجيات التحوط).



٭ تكاليف التمويل والخصوم (مراجعة تكاليف التمويل على جانب المسؤولية في الميزانية العمومية وقياس المخاطر المرتبطة بها).



وفي ختام البرنامج، عبر المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من البرنامج التدريبي، مؤكدين أنه أضاف لهم العديد من المهارات والمعرفة التي ستمكنهم من التعامل بشكل أكثر كفاءة مع تحديات إدارة المخاطر في العمل اليومي.



وفي هذا الإطار، قالت سارة الرفاعي - مدير تنفيذي للموارد البشرية في بنك الخليج: يعد هذا البرنامج خطوة مهمة في إطار التزام البنك المستمر بتطوير مهارات موظفيه في مجال إدارة المخاطر وحرصه على تعزيز مستوى الخبرة والمعرفة لدى موظفيه بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.



وأشارت إلى أن المشاركين في البرنامج اكتسبوا فهما شاملا للممارسات والأدوات المستخدمة في إدارة المخاطر، كما أن تطبيق المفاهيم التي تعلموها في سيناريوهات حقيقية أسهم في قياس قدراتهم ومهاراتهم.