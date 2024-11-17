يواصل بنك وربة حملته الخاصة بتحويل الراتب لعام 2024، والتي توفر للعملاء فرصة الحصول على مزايا متعددة أبرزها تجربة سفر استثنائية وجوائز نقدية تصل إلى1000 دينار وسبيكة ذهب بوزن 25 غراما و35 ألف ميل مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع نادي الواحة التابع للخطوط الجوية الكويتية، بالإضافة إلى هدية نقدية تصل لغاية 15000 دينار.



وذكر البنك أن حملة تحويل الراتب لهذا العام ستمنح جميع عملاء بنك وربة الكويتيين الذين تتعدى رواتبهم 500 دينار كويتي مزايا استثنائية ودخولهم السحوبات الشهرية والأسبوعية لحملة تحويل الراتب 2024.



وقد تم إجراء السحب الأسبوعي وفاز به ثلاثة من العملاء، حيث فازت بجائزة قيمتها 1000 دينار حنان حزام السبيعي، فيما فاز العميل الثاني غنام شنيان العتيبي بجائزة عبارة عن سبيكة من الذهب بوزن 25 غراما، أما الجائزة الثالثة والتي فاز بها عبدالعزيز تركي العتيبي فهي عبارة عن 35 ألف ميل مقدمة من بنك وربة بالتعاون مع نادي الواحة التابعة للخطوط الجوية الكويتية.



وبهذه المناسبة، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: نحرص دائما على توفير أفضل العروض المميزة والمزايا الحصرية لعملائنا التي تناسب مختلف الشرائح والأعمار من الكويتيين الذين تتعدى رواتبهم 500 دينار، لذلك أطلقنا حملة تحويل الراتب لهذا العام بمزايا ومكافآت استثنائية لا تضاهى.



وأضاف: تحويل الراتب يمنح العملاء فرصة التمتع بالحلول المصرفية المميزة التي يوفرها «وربة» وتشمل الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الأكثر تطورا باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يسهم في منح العملاء تجربة مصرفية تتميز بأعلى درجات الرفاهية والأمان وراحة البال.