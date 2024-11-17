أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارات بحل 15 مبرة خيرية، على أن تعود أموال المبرات بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال. ووفق القرارات، فإن المبرات التي تم حلها هي مبرة بدور الخيرية والمبرة الخيرية للتنمية الفكرية والاجتماعية، ومبرة الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، ومبرة الوحدة الوطنية والمبرة الشعبية الكويتية ومبرة السبيل الخيرية، ومبرة مناسك الخير ومبرة المنارة الخيرية ومبرة مبارك عبدالعزيز الحساوي، ومبرة طالب العلم (صالح العبدلي سابقا)، ومبرة صروح الخيرية، ومبرة دار التنمية، ومبرة السادة الأشراف، ومبرة العجمان الخيرية ومبرة خير الكويت.