عاطف رمضان



قالت مصادر لـ «الأنباء» إن وزارة الأشغال العامة كشفت عن إطلاق 6 مشاريع إستراتيجية ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والنقل البري للعام المالي 2024-2025، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات في مختلف المناطق.



وأضافت المصادر إن الخطة تشمل إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات في طريق كبد - الصليبية رقم 604، بالإضافة إلى تحسين جزء من طريق كبد - الصليبية الصناعية، كما سيتم الإشراف على هذا العقد من خلال طرح مناقصة عامة لضمان أعلى معايير التنفيذ.



وأوضحت أن من أبرز المشاريع الجديدة لشبكات مياه الأمطار، وإنشاء وإنجاز وصيانة خزانات لصرف مياه الأمطار لتحسين الشبكة القائمة في مناطق متعددة بالكويت، إلى جانب عقد للإشراف على تنفيذ هذه الأعمال الحيوية، كما تتضمن الخطة مشروعا متكاملـا لإنشـاء نظـم صرف مياه الأمطار في مناطق صباح الأحمد السكنية، جنوب صباح الأحمد السكنية، الخيران السكنية، والوفرة السكنية، مع تخصيص عقد للإشراف على هذا المشروع لضمان دقة التنفيذ.



وذكرت المصادر أن الخطة تشمل أيضا تنفيذ وصيانة خزان تأخيري لمياه الأمطار في منطقة صباح الناصر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مداخل ومخارج جديدة لمدينة جابر الأحمد السكنية لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز الاتصال مع المناطق المجاورة.