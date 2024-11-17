مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية اعتمد في اجتماعه رقم 13 / 2024 الذي عقد في 7 الجاري سبعة معايير ينفذها ديوان الخدمة المدنية عند ترشيح منتظري التوظيف المسجلين رسميا بقوائم انتظار الوظيفة الحكومية، وحصلت «الأنباء» على نسخة رسمية من المعايير.

وأوضحت المصادر أن المعايير المعدلة تتضمن: الحالة الخاصة وعدد مرات الرفض وفترة التسجيل والتقدير وتاريخ التخرج والعمر والحالة الاجتماعية «متزوج».

وذكرت أنه بموجب هذه المعايير سيتم ترشيح المواطنين المؤهلين للترشيح أول مرة قبل ترشيح المرفوضين، وإعادة الرافض للترشيح «مرتين» أو أكثر إلى قائمة المرفوضين.



وأشارت إلى أن النص على إعادة الرافض مرتين أو أكثر إلى قائمة المرفوضين عكس نص البند رقم 7 من تعميم رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان رقم 4 الصادر في 7 مارس 2024، والذي ينص على أن المرشح الذي يقوم برفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين يسقط حقه في الدور الذي وصل إليه بنظام التوظيف ويعاد إلى النظام كمسجل للتوظيف لأول مرة.

وأضافت المصادر أنه تمت إضافة عدد مرات الرفض كمعيار أساسي، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك سيتم إعطاء الأولوية للمرفوضين من الجهات الحكومية الذين لن تحسب عليهم حالات الرفض، ويليهم من رفض مرة واحدة فرصة العمل، ثم من رفض مرتين، وبعدهم من رفض 3 مرات على أن تقل فرص الترشيح لمن يزيد عدد مرات رفضه.