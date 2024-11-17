

حقق نادي الفتاة الكويتي لقب بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة للسيدات التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عقب الفوز على قطر القطري 3-2.



وأعربت لاعبة نادي الفتاة شيخة الحمد لـ (كونا) عن سعادتها لتحقيق لقب البطولة عقب الفوز على نادي قطر القطري، مشيرة إلى أن المباراة كانت قوية حيث نجح الفريق في إحراز المركز الأول بـ 8 نقاط والحصول على اللقب. وأضافت أن هذا الفوز يعطي دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الرياضية الدولية والإقليمية، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لاستضافتها البطولة.



وشارك نادي الفتاة الكويتي في البطولة، حيث لعب بمجموعة تضم أندية المرأة القطرية والعروبة الإماراتي والأرثودكسي الأردني والعربي القطري.