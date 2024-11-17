

سجل مانويل أوغارتي هدفا قاتلا منح الأوروغواي فوزها الأول في 5 مباريات على حساب ضيفتها كولومبيا 3-2، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.



وكانت الأوروغواي بقيادة مدربها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا متقدمة 2-1 في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع، عندما عادلت كولومبيا عبر أندريس غوميز.



لكن بعد الاحتفالات واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد VAR، أرسل لاعبو الأوروغواي الكرة إلى داخل المنطقة الكولومبية، فتابعها البديل أوغارتي مسجلا هدف الفوز والأول له مع منتخب بلاده.



واشتعلت مدرجات ملعب «سنتيناريو» التاريخي باحتفالات الجماهير، بعدما ثأرت الأوروغواي لخسارتها الحافلة بالأحداث أمام كولومبيا 0-1 في نصف نهائي كوبا أميركا في يوليو الماضي.



بفوزها، تخطت الأوروغواي كولومبيا بفارق الأهداف في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الأرجنتين المتصدرة التي تعرضت لخسارة مفاجئة أمام پاراغواي.