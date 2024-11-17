

توقفت مباراة رومانيا وكوسوفو في الوقت بدل الضائع في بوخارست ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد أن هتف مشجعو أصحاب الأرض باسم صربيا.



وغادر لاعبو كوسوفو أرض الملعب بعد الهتافات، ليوقف الحكم المباراة عند نتيجة 0-0.



استمر العداء بين كوسوفو وصربيا منذ الحرب بين القوات الصربية والألبان في أواخر التسعينيات.



ولا يلعب المنتخبان الكوسوفي والصربي مع بعضهما البعض في بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) أو الاتحاد الدولي (فيفا).



وفتح «فيفا» إجراءات تأديبية بحق صربيا خلال كأس العالم 2022 في قطر، بعد أن علق المنتخب علما في غرفة الملابس يصور كوسوفو كجزء من صربيا. وانضمت كوسوفو إلى «فيفا» و«ويفا» عام 2016.



وكانت مباراة الذهاب بين كوسوفو رومانيا في بريشتينا انتهت بفوز الأخيرة بثلاثة أهداف نظيفة.



وتحتل رومانيا صدارة المجموعة الثانية في المستوى الثالث بـ 12 نقطة، فيما كانت تحتاج كوسوفو إلى النقاط الثلاث لمعادلتها، لكنها تبقى خلفها بفارق الأهداف، وتأتي قبرص ثالثة بـ 6 نقاط وليتوانيا من دون نقاط.