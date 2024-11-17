بعد فشل نظارات الواقع المعزز VISION PRO في تحقيق النجاح المتوقع، تسعى شركة أبل لتعويض هذا الفشل من خلال إطلاق جهاز عرض ذكي جديد، حيث يهدف الجهاز الجديد إلى أن يكون مركز تحكم متكامل للأجهزة المنزلية، معتمدا على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العديد من المهام.



سيأتي الجهاز بتصميم مميز يشبه إلى حد كبير جهاز iPad صغير، مع شاشة بحجم 15 سم تقريبا في شكل مربع، وسيكون مزودا بكاميرا أمامية وبطارية مدمجة قابلة للشحن، كما سيتوفر الجهاز بلونين، الفضي والأسود، ليصبح خيارا متنوعا للمستخدمين.



سيعمل الجهاز بنظام تشغيل جديد يدعى «Pebble»، الذي يتضمن مستشعرات للكشف عن مدى قرب المستخدم، وعند اقتراب الشخص من الجهاز، يقوم الجهاز بعرض خيارات تحكم فورية مثل إعدادات درجة الحرارة وأمور أخرى مهمة بمساعدة «Apple Intelligence»، كما سيعتمد الجهاز على نظام HomeKit للتحكم في مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية الذكية.



ومن المتوقع أن تتعدد استخدامات الجهاز بشكل كبير، وإضافة إلى التحكم بالأجهزة المنزلية، فإنه يمكنه تلقي التنبيهات الأمنية، عرض لقطات الكاميرات الأمنية، مع إمكانية استخدامه ك إنتركم داخل المنازل.



ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن هذا الجهاز في مارس 2025، ويعكس من خلاله توجه أبل القوي نحو المنافسة مع شركات مثل «أمازون» و«غوغل»، اللتين تهيمنان على سوق المنازل الذكية.



يهدف هذا الجهاز إلى أن يكون بديلا عن العديد من الأجهزة المنزلية الأخرى، ويعزز من مكانة أبل في هذا القطاع الحيوي.



هل يمكن لـ «أبل» تعويض فشل نظارات VISION PRO؟



بعد التحديات التي واجهتها نظارات VISION PRO، التي لم تحقق النجاح المرجو في سوق الواقع المعزز، قد تكون هذه الخطوة -الجهاز العرض الذكي- بمثابة محاولة «أبل» لتعويض هذا الفشل.



ويبقى السؤال مفتوحا: هل سيمكن للجهاز الجديد أن يحقق النجاح المطلوب ويعيد لشركة أبل مكانتها في سوق المنازل الذكية، أم أن المنافسة ستكون صعبة للغاية في ظل هيمنة «أمازون» و«غوغل» على هذا المجال؟