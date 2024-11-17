أكد وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي، أن الوزارة لا تألو جهدا في موضوع الامن الغذائي باعتباره جانبا مهما، وتحرص دائما على دعمه وتوفير ما يمكن توفيره.



وأشار الرشيدي في تصريح خلال افتتاح سوق العبدلي الموسمي، إلى طرح مناقصتين تتعلقان بالأمور المختصة بالزراعة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى الأمور اللوجيستية المتعلقة في الطرق.



وشدد على أن وزارة الأشغال «حاضرة دعما لكل الأمور المتعلقة بالأمن الغذائي في البلاد».



وقال إن هناك تنسيقا دائما مع كل الجهات و«من ضمنها الاخوة في اتحاد المزارعين لتلبية كل احتياجاتهم التي تعزز الأمن الغذائي».