أعلن مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) نتائج فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الكويت المدرسية الـ 18 للتطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي، والتي شارك فيها 102 طالب من 34 مدرسة متوسطة بنين.



وقال المدير الإقليمي لمكتب «ملست آسيا» داود الأحمد، في تصريح صحافي، إن مدرسة عبدالرحمن بن أبي بكر من محافظة الأحمدي حازت على المركز الأول بمجموع درجات 187.43.



وأضاف أن مدرسة سالم الحسينان من محافظة العاصمة حلت في المركز الثاني بمجموع درجات 184.35، فيما كان المركز الثالث من نصيب مدرسة الحارث السعدي من محافظة الجهراء بمجموع درجات 184.17.



وأوضح أن النتائج النهائية للمسابقة كانت بناء على مشروع ماكينة قص الحشائش، مبينا أن النتائج النهائية للتصفيات جاءت اعتمادا على معايير وقياسات موضوعة مسبقا للمسابقة وتم تدريب المعلمين والطلاب عليها.



وأشاد الأحمد برعاية الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف بوزارة التربية مريم العنزي للمسابقة وحرصها على المشاركة المدرسية والطلابية الكبيرة، مثنيا على تعاون التوجيه الفني العام للدراسات العملية مع مكتب «ملست» للمساهمة في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم.