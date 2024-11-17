عاطف رمضان



بدأت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تنفيذ مشروع استبدال الحواجز الخرسانية على طريق الملك فهد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية.



وتشمل الأعمال إزالة الحواجز القديمة المتضررة واستبدالها بأخرى جديدة على طول 6 كم من الطريق في الاتجاهين، بهدف رفع مستوى الأمان وتسهيل حركة المرور.



وقد بدأت الأعمال على الفور، حيث يتم استبدال الحواجز الخرسانية المتضررة بالمواد الجديدة لضمان كفاءة عالية في مواجهة أي تحديات مرورية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة المركبات والمواطنين.



وتسعى الهيئة العامة للطرق من خلال هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى السلامة في مختلف الطرق الحيوية، بما في ذلك طريق الملك فهد الذي يعد من المحاور الرئيسية في البلاد.