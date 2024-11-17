أسامة دياب



أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد د.مطر النيادي حرص السفارة على تنفيذ دورها المجتمعي والمشاركة في المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين والمجتمعات على المشاركة في جهود التشجير وتحويل المناطق الصحراوية إلى مساحات خضراء.



جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركة سفارة بلاده في حملة «الكويت خضراء» في محمية العبدلية بالتعاون مع شركة نفط الكويت وفريق فزعة وجمعية الضاحية وبمشاركة عدد من الديبلوماسيين وممثلي المنظمات الأممية.



وأعرب النيادي عن فخره بالمشاركة في هذه الحملة التي جاءت بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي للتغير المناخي Cop29 والمبادرة التي اطلقتها الامارات «تزرع»، مثمنا الجهود الإعلامية التي تسلط الضوء على المبادرات البيئية المهمة التي تسهم في خفض الانبعاثات وتنقية الهواء.



وأشار إلى أهمية مشاركة السفارة في الجهود العالمية لتخفيف الانبعاثات عن طريق زيادة الرقعة الخضراء، لافتا إلى أنه تم زرع عدد من اشجار الغاف والرمث والارطى والاراك بمحمية العبدلية وجميعها نباتات برية من البيئة الخليجية وتتميز باخضرارها طول العام وتوفر مرعى للحيوان والظل للطير وهي لا تستهلك مياها كثيرة.



وتوجه النيادي بالشكر الى فريق العمل في السفارة بقيادة المستشار حمد المنصوري لجهودهم المتميزة، وإلى شركة نفط الكويت وفريق فزعة التطوعي وجمعية الضاحية ومشاركة الزملاء الديبلوماسيين على دعمهم وحضورهم ومساندتهم.