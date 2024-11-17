عبدالعزيز الفضلي



تتجه وزارة التربية إلى تنفيذ مشروع بغرس شتلات زراعية في مدارسها وذلك بالتنسيق مع احدى الشركات الزراعية.



وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك توجها لتوزيع 10 آلاف شتلة زراعية على المدارس، مشيرة إلى ان سيتم اختيار 84 مدرسة من كل منطقة تعليمية.



واضافت انه سيتم توزيع الشتلات على 14 مدرسة في كل منطقة على ان تخصص في كل مدرسة 119 شتلة.



وبينت ان غرس الشتلات الزراعية في المدارس يعتبر من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة وتشجيعهم على الاهتمام بالطبيعة والاستدامة، لافتة إلى انه من خلال هذا النشاط، يتعلم الطلاب أهمية التشجير وأثره على البيئة، مثل تحسين جودة الهواء وتخفيض درجات الحرارة وزيادة المساحات الخضراء.



واوضحت المصادر ان هذا المشروع يعزز لدى الطلبة مفهوم المسؤولية تجاه البيئة ويشجع على روح العمل الجماعي، مؤكدة ان وزارة التربية تدعم مثل هذه البرامج التي تعود بالفائدة على الطلبة.