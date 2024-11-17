عبدالعزيز الفضلي



استقبل وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي الطلبة الفائزين في أولمبياد الرياضيات العربي في دورته الرابعة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بتنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).



وقالت الوزارة في بيان إن الوزير الطبطبائي أشاد بدور توجيه الرياضيات في إعداد الطلبة، مؤكدا أنهم يمثلون استثمار الكويت الحقيقي لما يتمتعون به من مهارات وإمكانات تسهم في تعزيز مكانة البلاد في المحافل العلمية الدولية.



وأعرب الوزير الطبطبائي عن فخره واعتزازه بالطلبة المشاركين والفائزين وهم فجر السهلي وسارة الحميدي ومروى العازمي، بالإضافة إلى حسين الوزان، مثنيا على جهودهم وتميزهم في تمثيل الكويت في الأولمبياد.



من جهتها، أشادت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي بالنتائج التي حققها طلبة الكويت في المنافسة التي شهدت مشاركة 22 دولة و84 متسابقا، مؤكدة أهمية هذه المشاركات العلمية في تنمية الإبداع وتشجيع الابتكار لدى الطلبة.



من جانبها، قالت الموجهة الفنية العامة لمادة الرياضيات بالتكليف دلال الحجرف إن التوجيه العام حرص على تنظيم لقاءات علمية مكثفة للطلبة والمدربين في الفترة التي سبقت الأولمبياد والتي كان لها أثر في تحقيق نتائج متميزة للمشاركين.



بدورها، قالت الموجهة الفنية للرياضيات بمنطقة العاصمة التعليمية ورئيسة الوفد المشارك شيخة الحجرف إن الطلبة المشاركين حرصوا على تمثيل الكويت أفضل تمثيل عبر تميزهم في المناقشات العلمية التي تدل على التأسيس الجيد الذي حظوا به.



وأعربت الطالبة فجر السهلي من مدرسة ماريا القبطية الحاصلة على الميدالية البرونزية في الأولمبياد عن شكرها لدعم الوزير الطبطبائي الذي كان له الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، مثمنة جهود التوجيه العام للرياضيات في تعزيز مشاركتهم.



كما أعربت الطالبتان مروى العازمي من ثانوية الروضتين وسارة الحميدي من ثانوية قرطبة الحاصلتان على شهادة الأداء المتميز عن شكرهما لكل من ساهم في تهيئة مشاركتهما في المنافسة الدولية لتمثيل الكويت في هذا المحفل العلمي.



وأثنى الطالب حسين الوزان على جهود جميع المعلمين والقائمين في هذه المسابقة، مهديا هذا الإنجاز لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



من جانب آخر، طلب وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي من المناطق التعليمية كشوفات المعلمين الذي تم نقلهم اجباريا في بداية العام الدراسي الحالي.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الوزير الطبطبائي يهدف من هذا الاجراء التأكد شخصيا من الاسباب التي ادت إلى ذلك، مشيرة إلى انه حريص على ألا يكون قد ظلم احد من هذه القرارات، خاصة ان هناك نظما ولوائح تنظم عملية النقل الاجباري لمصلحة العمل.



وعلى صعيد متصل، يواصل الوزير الطبطبائي لقاءاته مع اهل الميدان التربوي، حيث من المتوقع ان يلتقي خلال الاسبوع الجاري مع مديري ومديرات المرحلة الابتدائية بعد ان التقى الاسبوع الماضي بمديرات مرحلة رياض الاطفال والتي تهدف هذه الجلسات الحوارية المفتوحة إلى الاستماع للقضايا الهامة وتلقي المقترحات والرؤى من الكوادر التربوية بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتطويرها.