مشكلة جديدة تواجه قطاع الصناعات الدوائية، حيث تفتقد السوق إلى الكثير من الأصناف ناهيك عن الأسعار العالية في حال وجدت، خصوصا مع تراجع وتيرة تهريب الدواء من لبنان بسبب الحرب الدائرة هناك.



الأزمة الجديدة سببها ايقاف شركات هندية تصدير المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية إلى سورية، وعزت الأمر لأسباب اقتصادية تتعلق بأزمة القطع الأجنبي ومشكلات تسديد أثمان المستوردات.



وأكد أصحاب عدد من معامل الأدوية، أن الشركات الدوائية الكبيرة في الهند لا ترغب في التعامل مع السوق السورية، ويفضلون عموما التعامل مع شركات في دول أخرى، وفقا لما نقله موقع «أثر برس» المقرب من السلطة.



وأشار أصحاب المعامل، خلال جلسة حوارية حول الصناعات الدوائية نظمتها السفارة الهندية في دمشق بمشاركة «نقابة الصيادلة» و«غرف الصناعة والتجارة»، إلى أن تأمين المواد الأولية للأدوية يمثل المشكلة الأكبر أمام الصناعات الدوائية السورية.



من جانبه، قال رئيس فرع «نقابة الصيادلة» في دمشق، حسن ديروان، ان العقوبات هي السبب الرئيسي لمشكلات استيراد المواد الأولية الفعالة للأدوية، لكنه أقر في الوقت ذاته بصعوبة تأمين القطع الأجنبي بسبب قلة التصدير.



وأضاف ديروان: «من المفترض ألا تشمل العقوبات الاقتصادية القطاع الدوائي، إلا أن الشركات الهندية لديها مخاوف من ذكر أسمائها عند التعاون مع الشركات السورية، ما دفع المصرف المركزي، بالتعاون مع الحكومة الهندية، إلى محاولة تخفيف هذه المخاوف».



وأكد رئيس فرع «نقابة الصيادلة» في دمشق، أن الهند تمثل مصدرا رئيسيا للأدوية المستوردة إلى سورية، إذ تشكل حوالي 65% من إجمالي الأدوية المصنعة المستوردة. وأوضح أن الأدوية السرطانية والمناعية واللقاحات تتصدر قائمة المنتجات الدوائية المستوردة من الهند.



وأشار ديروان إلى أهمية تعزيز التعاون بين المصانع الدوائية السورية والهندية، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل، معتبرا أن إرسال الصيادلة السوريين إلى الهند لإجراء دورات تدريبية في مصانع الأدوية المتقدمة «يسهم في تطوير مهاراتهم، لاسيما في مجال الأدوية النباتية والعشبية التي تعتبر الهند رائدة فيها».