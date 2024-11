بيع لقاء 226800 جنيه إسترليني، أي أكثر من 286 ألف دولار، في مزاد أقيم في لندن، غيتار كان يخص نويل غالاغر، أحد عضوي فرقة «أويسيس» Oasis، ووصفه صاحبه عام 1997 بأنه «الأفضل في العالم».



وكان الأخوان ليام ونويل غالاغر أعلنا في نهاية أغسطس إعادة تشكيل فرقتهما الشهيرة وجولة حفلات لها، بعد 15 عاما من انفصالهما المدوي.



وأثار إعلان إعادة تشكيل الفرقة حماسة منقطعة النظير لدى معجبيها، فتهافتوا على شراء تذاكر لحضور إحدى حفلات جولتها. وفي سبتمبر، عاد ألبوم «ديفنتلي مايبي»، باكورة أعمال «أويسيس» الصادر قبل ثلاثة عقود، إلى صدارة مبيعات الألبومات في المملكة المتحدة.



وتجلت الحماسة لعودة الفرقة بوضوح خلال المزاد.



وبسعر 226800 جنيه إسترليني، بيع الغيتار، وهو من طراز سيلفر سباركل غيبسون لس بول فلورنتين، استخدمه نويل غالاغر لتسجيل ألبوم «اويسيس» الثالث «بي هير ناو» Be Here Now الذي صدر في أغسطس 1997.



وأوضحت دار المزادات عبر الإنترنت «بروبستور» أن هذا الغيتار صنع خصيصا لنويل غالاغر في ورشة «غيبسون» عام 1997، واستخدمه خصوصا ضمن عروض برنامج «ديفيد ليترمان شو» وكذلك في برنامج «ساترداي نايت لايف» في الولايات المتحدة.



وقال نويل غالاغر في مقابلة مع مجلة «سبين» عام 1997 إنه «أفضل غيتار في العالم. إنه ليس من أفضل الغيتارات، إنه الأفضل».



وكانت «اويسيس» آنذاك في ذروة نجاحها.



إلا أن عضوي «أويسيس» ليام ونويل غالاغر انفصلا عام 2009 بفعل الخلافات المتكررة بينهما، فانفرط عقد الفرقة التي تأسست عام 1991 في مانشستر، فيما واصل كل منهما مسيرته الفردية، حتى إعلان إعادة تشكيل «أويسيس» الصيف الماضي.