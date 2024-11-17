أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن مطار اسطنبول الدولي حقق رقما قياسيا جديدا في معدل الرحلات اليومية، وذلك بمتوسط 1359 رحلة خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري.



ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية عن اورال اوغلو قوله في بيان إن «مطار إسطنبول بأدائه هذا تفوق على نظرائه في العواصم الأوروبية».



وأضاف أن هذه المعطيات جاءت بناء على تقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يورو كونترول) حول الملاحة الجوية في أوروبا خلال الفترة المذكورة.



وأوضح أن مطار إسطنبول الدولي كان الأكثر ازدحاما بين المطارات الأوروبية طوال أيام الأسبوع الفائت.



وأفاد بأن المطار حطم رقما قياسيا جديدا بهذا المعدل للرحلات اليومية، متفوقا بذلك على مطارات دولية بارزة مثل لندن وأمستردام وباريس.



وفي 29 أكتوبر 2018 افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الذي تم بناؤه على مساحة 76.5 مليون متر مربع.



ومن المقرر أن يستكمل بناء المراحل الأخرى للمطار بحلول عام 2025 لتصل قدرته الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحله إلى 200 مليون مسافر سنويا.