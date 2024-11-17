أكد مصدر مطلع في حركة الجهاد الإسلامي أمس أن قياديين اثنين أحدهما عضو في المكتب السياسي في الحركة والثاني مسؤول العلاقات الخارجية قتلا في الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس على ضاحية قدسيا قرب دمشق.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس «تم اغتيال عضو المكتب السياسي عبدالعزيز الميناوي، ومسؤول العلاقات الخارجية في الجهاد رسمي أبو عيسى»، في الغارة على قدسيا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف «قواعد عسكرية تابعة للجهاد الإسلامي في سورية» في قصف طال منطقتي المزة وقدسيا الخميس الماضي.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ عمليات في سورية، لكنها تؤكد باستمرار انها لن تسمح لإيران والمجموعات الموالية لها بالتجذر على مقربة من حدودها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارة الإسرائيلية استهدفت الخميس «تجمع مبان يقطنها فلسطينيون»، وأسفرت عن مقتل «عشرة أشخاص بينهم ما لا يقل عن ثلاثة عناصر من حركة الجهاد الإسلامي».

وأكد المصدر في الحركة أمس أن من بين القتلى العضو في حركة الجهاد الطبيب عز الدين وليد القططي، وهو نجل مسؤول الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأوضح أن الغارة استهدفت بناية تضم مكتبا لحركة الجهاد في سورية، ما أدى إلى تدميرها كليا وألحق دمارا كبيرا في محيطها.