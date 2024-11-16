أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن جولة خليجية لوزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، تشمل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الإقليمي والحفاظ على المصالح الاستراتيجية وتستمر حتى الـ 20 من نوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج في مجالات الأمن الإقليمي وحماية المصالح الاستراتيجية لاسيما تأمين تدفقات الطاقة ودعم صناعة الدفاع وحماية المواطنين الفرنسيين.



وسيناقش ليكورنو مع المسؤولين في الدول الثلاث قضايا الأمن الإقليمي والأوضاع في غزة وسبل إيقاف التصعيد في لبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية، كما سيركز على تعزيز التعاون في مجال القدرات الدفاعية المشتركة.



وأشار البيان إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالا لسلسلة زيارات سابقة قام بها الوزير، حيث زار قطر أربع مرات والإمارات ثلاث مرات والمملكة العربية السعودية مرتين.



وتهدف الجولة أيضا إلى تأكيد التزام فرنسا باستقرار الشرق الأوسط والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة.