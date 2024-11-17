فتحت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا بعد رصد قنبلتين ضوئيتين القيتا على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا.



وقالت الشرطة في بيان لها "تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء في قيساريا".



واعتبرت الشرطة وفقا للبيان "إلقاء قنبلتي إضاءة على بيت نتيناهو حادثا خطيرا ويمثل تصعيدا وسنتخذ إجراءات".



واضافت ان "رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق".



وتابع البيان أنه تم العثور على بقايا قطعة سلاح يُعتقد أنها استخدمت لإطلاق القنبلة المضيئة التي استهدفت المنزل.



ووفقًا للشرطة، فإن إطلاق القنبلة المضيئة لم يُسفر عن أي أضرار مادية أو إصابات.



وكان موقع واللا افاد بسقوط قنبلتي إضاءة في منزل رئيس الوزراء معتبرا ان ذلك "فشل أمني إضافي".