غادر مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجية عبدالله اليحيا البلاد اليوم الأحد، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتسليم رسالة خطية موجهة من سموه إلى صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت بتاريخ 1 ديسمبر المقبل وتتصل كذلك بالأواصر التاريخية المتينة والعلاقات الاخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.