بيع أكبر هيكل عظمي لديناصور يطرح في مزاد فرنسي، بطول 22 مترا، في ضواحي باريس بمبلغ 4.7 ملايين يورو (6 ملايين يورو مع الرسوم)، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من دور مزادات.

المشتري الذي لم تكشف هويته وهو هاو لجمع المقتنيات النادرة، قال إنه يريد أن يعهد بهذا الهيكل العظمي للأباتوصور، وهو حيوان عاشب عملاق، إلى متحف، بحسب داري المزادات «كولان دو بوكاج» و«بربروسا».

وقال أوليفييه كولان دو بوكاج إن «هذا المزاد هو من الأغلى قيمة بين تلك المخصصة لهيكل عظمي لديناصور في فرنسا».

ويتكون الهيكل الضخم بنسبة 75% إلى 80% من العظام الأصلية، وهو أكبر ديناصور يطرح للبيع في مزاد في فرنسا على الإطلاق.

كان الهيكل العظمي لهذا العملاق العاشب، الذي كان وزنه نحو 20 طنا خلال حياته وربما بلغ 45 عاما، يمضي الصيف في مشتل البرتقال بقصر دامبيير أن إيفلين، على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من باريس، حيث جرت عملية البيع.

واكتشفت بقايا هذا الأباتوصور، الملقب بفولكاين، عام 2018 في ولاية وايومينغ بالولايات المتحدة، حيث يسمح القانون للأفراد بالحصول على تراخيص للتنقيب على أمل العثور على عظام لهياكل من حقبة ما قبل التاريخ.

وجرت أعمال التنقيب بين 2019 و2021 بتمويل من مستثمر فرنسي. وشحن بعد ذلك الهيكل الذي يضم 300 عظمة، إلى فرنسا لترميمه.

ينص عقد البيع على أن المالك المستقبلي يتعهد بمنح علماء الحفريات إمكانية الوصول إلى الديناصور لدراسته.