انطلقت الأول بطولة الاتحاد الـ 17 لفردي الاسكواش بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 13 ناديا والتي تقام منافساتها على مدى 11 يوما بملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي في جنوب السرة وتختتم 28 الجاري بإقامة المباريات النهائية على الملعب الزجاجي الرئيسي.

وبهذه المناسبة، أكد أمين السر المساعد وعضو لجنة المسابقات حمد الدغيم أن البطولة تحظى باهتمام الأندية واللاعبين لتحقيق الألقاب الفردية التي يسجلها تاريخ اللعبة، لاسيما وأن الفرصة متاحة لتسجيل أسماء لاعبين جدد في السجل الذهبي للبطولة خاصة في فئة تحت 11 سنة التي تزخر بوجود لاعبين مميزين.

وأشار إلى أن الفئات السنية التي يتنافس فيها اللاعبون واللاعبات هي 7 فئات، مضيفا أن لجنة المسابقات رشحت عضو اللجنة عبدالهادي العريان مديرا فنيا للبطولة، فيما رشحت لجنة الحكام الحكم عدنان مقصيد حكما عاما للبطولة التي يتابع مبارياتها بشكل يومي، ورئيس الاتحاد وليد الصميعي، إلى جانب نائب الرئيس ورئيس لجنة الحكام خالد الحبيب، وذلك لتذليل الصعاب التي تواجه البطولة، لاسيما أن عدد المباريات يوميا يتعدى 30 مباراة.

وبين الدغيم أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية يتابع المباريات بشكل مستمر لالتقاط اللاعبين المميزين تنفيذا لتعليمات مباشرة من رئيس لجنة المنتخبات مشعل الشرقاوي ونائبه أحمد العدواني، مؤكدا أن البطولة أظهرت براعم يتوقع لهم مستقبل باهر مثل صقر الكندري وعبدالعزيز المسبحي وشعيب الكندري وعبدالوهاب أسد وعدنان الشمري وخالد العبدالسلام، وهذا الكم من اللاعبين المميزين يخلق منافسة كبيرة من أجل الوقوف على منصة التتويج.