أزاحت الستار عن MG RX9 الجديدة كلياً في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي وسط حضور رئيس شركة عادل الغانم للسيارات مرزوق عادل الغانم والمدير التنفيذي لـ ام جي في الشرق الأوسط توم لي

تصميم من 7 مقاعد وخيار الدفع الرباعي للعائلات وعشّاق السفر والباحثين عن مركبة SUV راقية

تضم محرّك 2.0T فائق الكفاءة مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ومستويات تكيُّف متقدّمة مع الطريق على كل التضاريس، وهي مدعومة بضمان بارز لمدّة 6 سنوات/مسافة 200,000 كيلومتر

أعلنت ام جي عادل الغانم إحدى شركات مجموعة أبناء الغانم عن اطلاق مركبة MG RX9 الجديدة كلّياً، والتي تُعدّ مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) راقية تجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتطوّرة وأداء القيادة القوي، وهي تتوافر بثلاث فئات مختلفة: STD 2.0 Turbo للفئة الأساسية، COM 2.0 Turbo للفئة المتوسّطة، وLUX 2.0 Turbo للفئة العُليا. و لقد جرى تصميم MG RX9 لتلبية احتياجات العائلات العصرية وعشّاق التنقُّل والسائقين الذين يرغبون بالراحة والأداء المميز بتصميم 7 مقاعد.

يضمن التصميم الخارجي الجريء والملفت لمركبة MG RX9 أن تتفرّد عن غيرها على الطريق. ضمن هذا السياق، وبفضل عرضها البالغ 1967 ملماً، فإنها تكون بذلك تحوي الهيكل الأعرض ضمن فئتها، بحيث تمنح حضوراً قوياً وفي الوقت ذاته أنيقاً على الطريق. الشبك الأمامي المستوحى من النجوم (Starburst Wing) ، والمدمَج مع التصميم الانسيابي للأضواء الأمامية التي تشتمل على 245 وحدة LED مصقولة بالليزر، فيعزّز أكثر الشكل الظلّي الأمامي الأخّاذ. وتكمّل هذه الواجهة الأمامية الديناميكية عجلات بحجم 21 بوصة، والتي لا ترتقي فقط بمظهر المركبة بل تضمن أيضاً الثبات والأداء على مختلف التضاريس. وتأتي MG RX9 مع ألوان خارجية مستوحاة من الطبيعة وتوفر خياراً يلائم كل ما يفضّله السائقون.

في داخل MG RX9، يتم الترحيب بالسائقين من خلال مقصورة فاخرة رحبة عملية تم ابتكارها لتوفير الراحة. وتقدّم هذه الـSUV ذات الـ7 مقاعد مساحة واسعة للركّاب والسائقين على حدّ سواء، حيث تتميّز بالمساحة الأوسع للمقاعد عند الصف الثالث ضمن فئتها. أما بالنسبة لمساحة الصندوق، والقابلة للتوسعة لاستيعاب 1026 ليتراً من الحمولة عند اعتماد تصميم الخمسة مقاعد، فتوفر مساحة كافية للأمتعة، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة. وتتميز بأحدث الخصائص من ضمنها شاشة لمس بحجم 12.3 بوصة.

جرى تصميم MG RX9 للأداء الاستثنائي على جميع التضاريس. وهي تحصل على قوتها من محرّك Net Blue 2.0 Turbo الجديد فائق الكفاءة والمقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، بحيث يوفر سيطرة ناعمة ومستجيبة في أي بيئة كانت. ومع خمس وضعيات قيادة متكيِّفة – Auto الأوتوماتيكية، Eco الاقتصادية، Sport الرياضية، Snow للطرق الثلجية وOff-road للطرق الوعرة، فإن MG RX9 توفر تجربة قيادة سلسة معزَّزة بواسطة نظام القيادة الذكي المتطوّر وميّزة المساعَدة الذكية بالملاحة على كل الطرقات.

تحتلّ السلامة موقع المقدِّمة في تصميم MG RX9. فهي مجهَّزة بكاميرا الرؤية الأمامية الذكية من الجيل الثالث ورادار الميليمتر الموجي من الجيل الخامس لدى «بوش» (Bosch)، وبالتالي، فإن MG RX9 تقدّم أنظمة متطوّرة لمساعَدة السائق لتوفير الحماية الشاملة. كما تحوي هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات كاميرات رؤية محيطية عالية الوضوح (HD) بنطاق 360 درجة، مما يتيح للسائقين التمتّع بالرؤية الكاملة، أكان أثناء الركن أم المناوَرة في الأماكن الضيّقة. وإلى جانب هذا، تأتي MG RX9 أيضاً مع ميّزة MG Pilot من المستوى الثاني للأنظمة المتقدّمة لمساعَدة السائق (ADAS) بفئة تجهيزات LUX، ويشمل هذا الكبح التلقائي في الحالات الطارئة (AEB)، التحذير من الخروج عن المسار (LDW)، المساعَدة بالبقاء ضمن المسار (LKA)، الحفاظ على المسار في الحالات الطارئة (ELK)، التحكّم الذكي بشعاع الضوء العالي (IHC)، التحكّم التكيُّفي بسرعة الملاحة (ACC) ونظام مراقَبة النقطة العمياء (BLIS).

كما يتضمّن الهيكل القوي للمركبة ما يزيد عن 81٪ من الفولاذ عالي القوّة، مع فولاذ فائق القوّة والمشغول حرارياً في بعض المناطق من حجيرة الركّاب لتعزيز الحماية. وتتوافق MG RX9 مع أحدث معايير سلامة الحوادث لدى (C-NCAP)، مما يضمن أعلى مستويات سلامة الركّاب.

تتوفر MG RX9 بعدّة فئات ، ويبدأ هذا مع STD 2.0 Turbo التي تشكّل فئة الدخول الأساسية لهذا الطراز، وهي تقدّم مقاعد قماشية، وفتحة سقف بانورامية، وأجهزة استشعار خلفية للركن. أما COM 2.0 Turbo التي تشكّل الفئة المتوسّطة، فتقدّم قدرات الدفع بجميع العجلات. وبأعلى ترتيب الفئات، هناك LUX 2.0 Turbo التي توفر الفخامة المطلَقة، مع مقاعد جلدية فخمة، نظام صوت Bose راقي متطوّر من 12 مكبِّراً، وميّزة الذاكرة لمقعد السائق، وأجهزة استشعار إضافية للركن الأمامي، مما يوفر تجربة قيادة لا تُضاهى وأعلى مستويات الراحة.

حول هذا، قال توم لي، المدير التنفيذي لدى «ام جي موتور الشرق الأوسط»: "يشكّل إطلاق MG RX9 فصلاً جديداً ضمن رحلتنا لمنح العملاء مركبات عصرية فريدة تتميز بالرفاهية و الأداء العالي. ولقد تم تصميم MG RX9 للأشخاص الذين يتوقّعون المزيد من مركبتهم الرياضية متعدّدة الاستخدامات، بحيث توفر المساحة والطاقة والخصائص المتقدِّمة. وأكان الأمر يتعلّق بالرحلات العائلية أم المغامَرات الوعرة، فإن MG RX9 توفر تجربة قيادة استثنائية، بينما تجسّد أحدث ما يتميّز به قطاع السيارات من ناحية التصميم والتقنيات." وأشاد بوكيل ام جي في الكويت، شركة عادل الغانم للسيارات، لجهودهم بتوسيع شبكة المبيعات وكذلك شبكة الخدمة و في ذلك تقوم بترقية رضا العملاء.

سيارة الام جي RX9 هي الأكبر والأبرز لدى مجموعة سيارات ام جي، وأشار أيضاَ أنه في مرحلة صناعة سيارة ام جي RX9، تم التركيز على الفخامة وتطوير التكنولوجيا والأمان من خلال إضافة بعض المواصفات المتقدمة مثل الحماية تحت السيارة (Underbody Shield ) وهذا لأول مرة في سيارات ام جي وأيضاَ تحتوي على نظام السلامة «م جي PILOT» الحصري لدى ام جي.

نحن في مجموعة أبناء الغانم ذراع السيارات «ام جي عادل الغانم» باشرنا في إطلاق سيارات ام جي في الكويت في سنة 2010 أي أننا في السوق الكويتي منذ 14 سنة والجدير بالذكر أننا من الخمسة الأوائل في السوق الكويتي وحصلنا على المركز الثاني في مبيعات شهر مارس 2024 ونحن في وكالة عادل الغانم للسيارات فخورين بهذا الإنجاز الذي حققناه في غضون هذه المرحلة الوجيزة.

و لأننا نؤمن بأهمية خدمة عملائنا في مختلف المناطق، يسعدنا الإعلان أنه سيتم افتتاح مركز خدمة الصيانة الـ14 خلال أسبوعين والمركز الـ15 خلال شهرين لنكون أكثر انتشاراً بعدد مراكز الصيانة بين جميع وكلاء السيارات في الكويت غير أنه قد تم بدأ العمل على أكبر منشأة لـ ام جي في العالم.

وختم قائلاً إننا في ام جي عادل الغانم للسيارات نقدم للعميل خدمة كاملة ابتداءَ من السعر المميز عند الشراء، خدمة الصيانة المميزة بسعر مميز أيضاَ و إعادة استرجاع جزء كبير من رأس المال الذي تم استثماره في حال إعادة البيع.

والجدير بالذكر أن كل طرازات «ام جي» الجديدة ستستفيد من ضمان الشركة الشهير الممتد لـ 6 سنوات او200 ألف كلم، وذلك لمنح راحة البال التامّة للعميل مع كفالة 3 سنوات أو 100 ألف كلم على المعاونات الأمامية للسيارة.

يمكنكم زيارة معارض ام جي عادل الغانم للسيارات الموجودة في الري والشويخ والجهراء لاكتشاف أحدث الموديلات والعروض الحصرية.