واصلت قوة الإطفاء العام ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام صباح اليوم الأحد حملة «منزل آمن» في جامعة الكويت - كلية الهندسة والبترول - بمنطقة الشدادية بالتعاون مع شركة ايكويت للبتروكيماويات، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر ومسببات الحرائق والحوادث في المنازل والسكن بشكل عام وسبل الوقاية منها، حيث تتضمن الحملة المشاركة بمعرض توعوي يوضح أجزاء السكن التي تكثر فيها الحوادث ومسببات الحرائق للحد من هذه الحوادث والتوعية بسبل الوقاية منها والرد على استفسارات الجمهور، كما تتضمن الحملة إقامة محاضرات توعوية للهيئة التدريسية والطلبة وكادر التدخل السريع في الكلية، وتستمر الحملة في كلية الهندسة والبترول حتى يوم الخميس المقبل.