نفدت تذاكر مهرجان «غلاستونبيري» الموسيقي المقررة إقامته في يونيو المقبل في جنوب غرب إنجلترا، بعد 35 دقيقة فقط من طرحها.

وكتب المنظمون على الموقع الإلكتروني للمهرجان ووسائل التواصل الاجتماعي صباح الأحد 17 الجاري: «لقد استنفدت تذاكر غلاستونبيري 2025».

وأضافوا: «شكرا لكل من اشترى تذكرة وعذرا لمن لم يتمكن من ذلك، في صباح كان الطلب فيه أكبر بكثير من العرض».

وكان يتعين التصرف بسرعة كبيرة للحصول على تذكرة لحضور المهرجان البريطاني الأكثر شهرة والحصول على فرصة نصب خيمة في وورثي فارم حيث يقام الحدث.

وتعين أيضا على جمهور المهرجان إنفاق 373.50 جنيها استرلينيا للتذكرة الواحدة و5 جنيهات استرلينية لرسوم الحجز، أي نحو 480 دولارا، من دون معرفة من سيؤدي على المسرح.

وستكون أمام الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذكرة، فرصة جديدة إذ ستطرح التذاكر الملغاة للبيع في ربيع عام 2025، وفق المنظمين.

ومن المتوقع إعلان برنامج الحدث مطلع العام المقبل.

وسيقام المهرجان الذي بدأ عام 1970، في الفترة من 25 إلى 29 يونيو 2025.

وفي يونيو 2024، حضر هذا المهرجان نحو 210 آلاف شخص، بعد بيع التذاكر في أقل من ساعة من طرحها.

وضم المهرجان العام 2024 حفلات لفرقة كولدبلاي والمغنيتين دوا ليبا وسزا، كما كانت شانيا تواين من أبرز المشاركين في الحدث.