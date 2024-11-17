أعلنت الهند التي تمتلك السلاح النووي، أمس أنها اختبرت بنجاح أول صاروخ فرط صوتي.

وقال وزير الدفاع راجناث سينغ في بيان «حققت الهند إنجازا مهما بقيامها باختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي بعيد المدى».

وأطلق الصاروخ أمس الأول من جزيرة عبدالكلام على ساحل الهند الشرقي. وأظهرت لقطات نشرتها منظمة البحث والتطوير الدفاعي، الذراع الحكومية لأبحاث تقنية الدفاع، صاروخا رفيعا ينفجر في السماء ليلا، تلاه انبثاق كتلة نارية.

وأعلن وزير الدفاع «إنها لحظة تاريخية وهذا الإنجاز المهم وضع بلادنا ضمن مجموعة الدول النادرة التي تمتلك تقنيات عسكرية مهمة ومتقدمة».

ويأتي إعلان نيودلهي بعد أيام من كشف جارتها ومنافستها الصين عن قدراتها الجوية المتنامية خلال معرض جوي، لاسيما الطائرة جاي-35 إيه.

وتحلق الصواريخ فرط الصوتية على ارتفاع منخفض أكثر من الصواريخ الباليستية ومن الأصعب رصدها. ويمكنها بلوغ الأهداف بشكل أسرع كما يمكن تغيير أهدافها أثناء التحليق.

وعززت نيودلهي تعاونها الدفاعي مع الدول الغربية في السنوات الأخيرة، خاصة ضمن التحالف الأمني الرباعي (كواد)، وهي مجموعة ينظر إليها على أنها حصن ضد الصين وتضم أيضا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.